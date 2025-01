Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les agències reguladores de medicaments de la Unió Europea i els Estats Units, l’EMA i la FDA respectivament, han emès una alerta sobre un possible efecte advers greu associat a Veoza, un nou fàrmac indicat per al tractament dels fogots en la menopausa. Segons les autoritats sanitàries, el medicament podria provocar dany hepàtic sever en algunes pacients. Aquesta informació encara no ha estat incorporada al prospecte del fàrmac, per la qual cosa s’insta les dones que el consumeixen o planegen seguir aquest tractament a estar al corrent d’aquesta advertència.

Veoza, el principi actiu del qual és el fezolinetant, va ser autoritzat recentment a la Unió Europea per tractar els acaloraments de la menopausa, en reduir la seua freqüència i intensitat. Aquests símptomes vasomotors afecten a dos de cada tres dones durant el climateri i poden causar gran incomoditat i alterar el descans. El medicament es comercialitza a Espanya des de mitjans de 2024, encara que no està finançat per la sanitat pública i té un cost de 74,31 euros per mes de tractament.

Al prospecte actual de Veoza ja es recullen alguns efectes adversos coneguts, com a insomni, diarrea, dolor abdominal i elevació dels enzims hepàtics en les anàlisis de sang. Tanmateix, la recent alerta de les agències reguladores adverteix d’un nou risc: la possibilitat de patir dany hepàtic greu, encara que es tracta d’un efecte rar que podria afectar a 1 de cada 10.000 pacients.

Símptomes de dany hepàtic per Veoza

És crucial que les dones que estiguin prenent Veoza per combatre els fogots estiguin informades d’aquest nou risc, ja que la informació encara no ha estat incorporada al prospecte del medicament. Els símptomes de dany hepàtic inclouen:

Fatiga

Nàusees i vòmits

Picor

Excrements blancs o argilencs

Icterícia (pell i ulls groguencs)

Orina fosca

Inflor abdominal

Dolor en la part superior dreta de l’abdomen

Des de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) s’insisteix que si una pacient que pren Veoza presenta algun d’aquests signes o símptomes indicatius d’un possible dany hepàtic, ha de suspendre el tractament d’immediat i anar urgentment al metge.

Què és Veoza?

Veoza és un medicament el principi actiu del qual és el fezolinetant, indicat per al tractament dels fogots associats a la menopausa. Actua reduint la freqüència i intensitat d’aquests símptomes vasomotors, que poden afectar significativament la qualitat de vida de les dones durant el climateri.

El fàrmac va ser autoritzat recentment a la Unió Europea i es comercialitza a Espanya des de mitjans de 2024. Tanmateix, no està finançat per la sanitat pública i té un cost de 74,31 euros per mes de tractament. Encara que es considera una opció terapèutica nova per als fogots menopàusics, la recent alerta sobre el seu possible efecte advers hepàtic greu fa necessari un seguiment estret de les pacients que el consumeixen.