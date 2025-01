La curiosa matrícula del cotxe amb què Puigdemont i Junqueras han sortit de la reunió a Waterloo

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de Junts, Carles Puigdemont, i el president d'ERC, Oriol Junqueras, s'han reunit aquest dijous a Waterloo en una trobada que tenia com a objectiu "iniciar una nova etapa de relació" entre els dos partits independentistes per tal de "recuperar la iniciativa" del moviment.

En finalitzar la trobada, ambdues formacions han emès un comunicat conjunt per informar dels acords assolits. Però el més curiós ha estat el detall del cotxe amb el qual Puigdemont i Junqueras han marxat plegats, un Renault amb la matrícula "1-O 2017", en un clar homenatge al referèndum d'independència celebrat l'1 d'octubre de fa més de set anys.

VÍDEO | Puigdemont i Junqueras surten junts de la casa del líder de Junts a Waterloo en un cotxe amb matrícula 1-O-2017 https://t.co/hTs2cA29QS 🎥@martaavidaal pic.twitter.com/biS6fOjPTV — ACN - Agència Catalana de Notícies (@agenciaacn) January 16, 2025

Aquest vehicle és el que utilitza habitualment l'expresident Puigdemont des que resideix a Bèlgica, país on està permès personalitzar les matrícules dels cotxes, sempre que es compleixin una sèrie de requisits i es paguin les taxes corresponents, que ascendeixen a 1.000 euros.

Requisits per personalitzar matrícules a Bèlgica

Des del 31 de març de 2014, a Bèlgica es poden personalitzar les matrícules dels vehicles seguint unes normes específiques. Les combinacions han de tenir un màxim de vuit caràcters i es poden fer servir lletres i números (però no només números). En cas de combinar xifres i lletres, aquestes han d'anar separades per guionets, que també compten com a caràcters.