Només el 14,8% dels joves s’emancipa, la xifra més baixa des de 2006

En el primer semestre de 2024, només el 14,8% dels joves espanyols ha aconseguit emancipar-se, marcant la xifra més baixa des que es tenen dades d’emancipació el 2006. Aquesta realitat contrasta amb l’augment del salari mitjà juvenil i les millores en les xifres d’atur, posant de manifest l’impacte de la pujada dels lloguers en la capacitat dels joves per independitzar-se.

Segons les dades de l’Observatori de l’Emancipació del Consell de la Joventut, un jove hauria de dedicar la totalitat del seu salari, que se situa en 1.048 euros de mitjana, per fer front al lloguer mitjà d’un habitatge, que assoleix els 1.072 euros. Aquesta situació ha portat que el 70,5% de les llars joves es trobin sobreendeutats, és a dir, destinant més del 40% dels seus ingressos totals al pagament de la renda.

"L’informe mostra no només que hi ha menys joves emancipats que un any abans, sinó que l’àmplia majoria dels qui s’emancipen ho fan en unes condicions molt precàries", va assenyalar Javier Muñoz, responsable de l’àrea socioeconòmica del Consell de la Joventut, durant la presentació de l’estudi.

Caiguda de l’emancipació juvenil

En comparació amb l’any anterior, el primer semestre de 2024 va registrar una disminució d’1,47 punts percentuals en la taxa d’emancipació juvenil, passant del 16,3% al 14,8%. Això es tradueix en 62.458 joves menys vivint fora de la casa familiar. La baixada ha afectat principalment les dones joves i el grup d’edat comprès entre els 25 i 29 anys.

Malgrat un increment del 4% en el salari mitjà jove i una lleu reducció de 0,34 punts percentuals en la taxa d’atur juvenil, gairebé tres de cada quatre joves amb feina continuen residint amb les seues famílies.

Pobresa i exclusió social entre els joves

L’estudi revela que tres de cada deu joves a Espanya es troben en risc de pobresa o exclusió social. A més, el 22,8% dels joves amb feina també es consideren pobres, la qual cosa evidència que tenir amb un salari no eximeix de trobar-se en situació de pobresa.

Fins i tot optant per llogar una habitació en lloc d’un habitatge complet, els joves han de destinar més del 30% del seu salari l’habitatge, superant la recomanació d’organismes internacionals de no superar aquest percentatge. A Espanya, el preu mitjà d’una habitació és de 375 euros mensuals, la qual cosa representa el 35,8% del salari juvenil.

Diferències per zona en l’emancipació juvenil

L’Observatori de l’Emancipació destaca les notables diferències entre les taxes d’emancipació de les diferents comunitats autònomes. Mentre que a Astúries el 17% dels joves viu fora de la llar familiar, a Castella-la Manxa aquest percentatge es redueix a l’11,2%, la qual cosa suposa una diferència de set punts percentuals.

Així mateix, s’observen importants desigualtats en la taxa d’atur juvenil. A la Comunitat de Madrid, la taxa se situa en el 13,9%, mentre que en comunitats com Andalusia i Extremadura, el percentatge és més del doble.

Quant als salaris dels joves, els més elevats es registren a Madrid, amb una mitjana d’1.284,92 euros nets mensuals, mentre que els més baixos es troben a les Canàries, amb 834,21 euros nets al mes.

Propostes per millorar l’emancipació juvenil

Entre les propostes plantejades pel Consell de la Joventut per abordar la problemàtica de l’emancipació juvenil, es troben la pujada del salari mínim professional, la implementació d’un bo de lloguer jove efectiu i la modificació de l'Ingrés Mínim Vital per incloure els joves en situació de vulnerabilitat.

La presidenta del Consell, Andrea González, va lamentar que el primer semestre de 2024 reculli les pitjors dades d’emancipació juvenil de la història, en contrast amb el màxim assolit el 2008, quan un de cada quatre joves vivia fora de la llar familiar.

Per la seua part, Sira Rego, ministra de Joventut i Infància, va subratllar la necessitat d’adoptar mesures addicionals "per trencar la bombolla especulativa", més enllà de les propostes sobre habitatge anunciades pel Govern. "No volem un país de propietaris rics i inquilins pobres, però privatitzar i liberalitzar el sòl públic com defensa el PP són les receptes que ens han portat aquí", va asseverar Rego durant la clausura de l’acte.

A Espanya, l’emancipació juvenil s’ha convertit en un desafiament cada vegada major a causa de la precarietat laboral, els baixos salaris i l’encariment dels lloguers. Aquesta situació ha portat molts joves a retardar la seua sortida de la llar familiar o a optar per solucions habitacionals alternatives, com compartir habitatge amb altres joves o llogar habitacions en lloc de pisos complets.

L’emancipació juvenil no només té implicacions individuals per als joves, sinó que també repercuteix en la dinàmica social i econòmica del país. Un retard en l’emancipació pot afectar la formació de noves llars, la natalitat i el consum, entre altres aspectes.

Davant d’aquesta realitat, es fa necessari implementar polítiques públiques que facilitin l’emancipació juvenil, com el foment de l’ocupació de qualitat, la regulació del mercat de lloguer, l’impuls a l’habitatge social i el suport econòmic directe als joves. Només així es podrà garantir que les noves generacions tinguin l’oportunitat de desenvolupar els seus projectes de vida de forma autònoma i en condicions dignes.