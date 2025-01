Un pacient paraplègic, indemnitzat amb 49.000€ després de patir una erecció de 30 hores

Publicat per redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha dictaminat que la Conselleria de Sanitat haurà d’indemnitzar amb 49.104 euros a un pacient paraplègic de 36 anys per la mala praxi en el diagnòstic i tractament d’un priapisme que li va mantenir amb una erecció durant 30 hores, causant-li greus seqüeles. A més, la seua dona rebrà 5.000 euros per danys morals.

Segons el dictamen avançat pel diari Levante-EMV, el ple del CJC estima parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per l’home davant de Sanitat Universal i Salut Pública. Tant l’informe pericial com el de la Inspecció Mèdica confirmen l’existència de responsabilitat per aquesta mala praxi.

L’afectat va acudir en tres ocasions a Urgènciaes de l’Hospital d’Ontinyent per l’erecció mantinguda, rebent un tractament inadequat en les dos primeres visites. Finalment, va ser derivat a l’Hospital de Xàtiva on va quedar ingressat.

Intervencions i seqüeles

Dies després de l’alta, el pacient va ser intervingut per col·locar-li una pròtesi mal·leable de penis, però va haver de ser reintervingut tres mesos més tard per reparar l’extrusió de la pròtesi. Com a conseqüència de la mala praxi i el mal resultat de la intervenció, el jove pateix dolor i disfunció erèctil.

Conclusions del CJC

El CJC conclou que queda "acreditada l’existència d’un diagnòstic erroni i una demora injustificada en la realització de proves que haguessin anticipat el diagnòstic". Aquesta mala praxi ha derivat en greus seqüeles per al pacient, justificant la indemnització establerta.