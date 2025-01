Com conservar la Flor de Pasqua tot l'any i aconseguir que les seves fulles tornin a ser roges

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La flor de Pasqua, també coneguda com ponsètia o flor de Nadal, és la planta nadalenca per excel·lència i es pot trobar de forma silvestre en països com Mèxic, Argentina, Nicaragua, Veneçuela o Estats Units.

Tot i que es tracta d'una planta delicada, si li proporcionem unes cures mínimes aconseguirem que sobrevisqui any rere any, i no només això, sinó que torni a florir i les seves fulles es tornin a acolorir. En aquest article t'explicarem com aconseguir-ho.

Precaucions bàsiques per mantenir la flor de Pasqua perfecta durant el Nadal

El més habitual és que comprem aquesta planta per decorar casa nostra i les nostres celebracions nadalenques, per la qual cosa acostumem a tenir-la a l'interior dels habitatges.

Un primer consell és que procurem que estigui en una zona molt ben il·luminada, ja que necessita molta llum, tot i que hem d'evitar el sol directe perquè la pot fer malbé. Si no rep prou llum, començarà a perdre les fulles.

Amb aquesta planta és important evitar els canvis bruscos de temperatura i els corrents d'aire, que li poden provocar molts problemes. La temperatura ideal es troba entre els 16 °C i els 21 °C, i és important que no superi els 25 °C, ja que per sobre d'aquesta temperatura la flor de Pasqua comença a passar-ho malament.

Tampoc li agraden els ambients secs. La calefacció, que en aquesta època de l'any és habitual que estigui encesa, asseca molt l'ambient, per la qual cosa haurem de procurar que tingui una humitat ambiental elevada. Això ho aconseguirem col·locant a prop algun recipient amb aigua perquè es vagi evaporant i generi al voltant de la planta la humitat que necessita.

El reg també l'hem de cuidar. L'ideal és mantenir el substrat amb una certa humitat, no deixar que s'assequi, però compte, això no significa que haguem d'estar regant constantment, ja que un excés d'aigua seria molt perjudicial per a la flor de Pasqua. L'ideal és fer un reg per immersió, submergir la planta durant 10 minuts aproximadament en un recipient amb aigua perquè la planta absorbeixi el que necessita. Després deixarem que s'escorri l'excés. Quan veiem que ja no surt gens d'aigua, podem col·locar-la de nou al seu lloc habitual.

Seguint aquests consells, de ben segur que passarà el Nadal en perfecte estat, però què fem després?

Cures de la flor de Pasqua cap a finals de l'hivern

Durant el període postnadalenc, i encara que el fred segueix durant unes setmanes més, en la mesura que els dies es fan més llargs i les temperatures comencen a pujar, les fulles de la flor de Pasqua comencen a desprendre's de la tija Aquest és el moment idoni per fer la poda i treure-la a l'exterior o plantar directament al jardí per iniciar el seu cicle arbustiu coincidint amb la fi de l'hivern.

¿ Quantes vegades a la setmana es rega la flor de Pasqua?

Malgrat el seu aspecte, la poinsettia pertany a la mateixa família que els cactus. Per això, no demana una gran dosi de reg, més aviat al contrari. assequi entre reg i reg, cosa que passa, aproximadament, cada tres o quatre dies. No obstant, dependrà també de la temperatura ambiental.

¿ Cada quant es poda la flor de Pasqua?

La primera poda de la flor de Pasqua s'ha de fer quan les fulles es desprenen de la planta. A continuació, pots col·locar-la en un ambient càlid per "activar el seu estat vegetatiu", efectuar un primer reg abundant i canviar la freqüència deixant que el substrat es assequi.

Passat el temps i coincidint amb el període primaveral, "la poinsettia s'ha de podar de nou a l'abril i trasplantar-se si calgués", afegeixen des de Tot Hort i Jardí. tiges, totes a la mateixa altura. D'aquí brollaran les noves flors del Nadal següent.

¿Què cal fer perquè la flor de Pasqua es torni a posar roja?

Per aconseguir que la flor de Pasqua tingui aquest color roig a les seves fulles, que es coneixen com bràctees, hem de reduir periòdicament les hores de llum durant la fase de creixement. És a dir, a partir del setembre i durant sis setmanes, la planta ha de tenir un reg moderat i un adob que inclogui una proporció de nitrogen, fòsfor i potassi.