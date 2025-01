Després de Broncano, ara arriben a TVE Buenafuente i Berto: nou programa d’humor per als divendres

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Andreu Buenafuente, el popular presentador i humorista, ha arribat a un acord amb Radio i Televisión Española (RTVE) per incorporar-se a la programació de La 1. Segons han informat fonts de la corporació EFE, Buenafuente serà al capdavant d’un programa d’entreteniment que s’emetrà en la nit dels divendres.

El fitxatge de Buenafuente per RTVE suposa un important reforç per a la graella de La 1. El presentador català comptarà amb la companyia del seu inseparable col·lega Berto Romero, amb qui ha aconseguit grans èxits en ràdio i televisió. Junts, Buenafuente i Romero provaran de traslladar a la petita pantalla la complicitat i l’enginy que demostren en el seu programa radiofònic "Nadie sabe Nada", emès a la Cadena SER.

Encara que l’acord entre RTVE i Buenafuente està pràcticament tancat, les fonts consultades han matisat que l’operació es troba "arracada d’aprovació" per part del comitè de compres de la corporació pública. Una vegada es rebi el vistiplau, es podran concretar els detalls sobre el format i la data d’estrena del nou espai.

El president de RTVE, José Pablo López, confia que el tàndem format per Buenafuente i Romero aconsegueixi replicar en La 1 l’èxit recollit per "La Revuelta", el programa revelació de la temporada produït per El Terrat en col·laboració amb David Broncano i Jorge Ponce. Amb la incorporació de l’espai de Buenafuente, RTVE completaria la seua oferta d’entreteniment per al prime time de dilluns a divendres.

A més del fitxatge de Buenafuente, a RTVE s’està treballant en la recerca d’un nou format per a les tardes de La 1 que pugui plantar cara als programes d'Ana Rosa Quintana i Sonsoles Ónega en altres cadenes. Encara que s’estan estudiant diferents propostes i noms populars com Belén Esteban o María Patiño, les fonts consultades insisteixen que encara no hi ha res decidit ni firmat sobre això i que el desenvolupament d’aquest projecte portarà mesos.