Lleida, a l'elit investigadora

La Comissió Europea finança un projecte amb sis centres, entre els quals l’IRBLleida, per estudiar l’envelliment vascular prematur en la malaltia renal crònica (ERC) i la diabetis tipus 2. El projecte està finançat amb més d’1,5 milions d’euros i el Grup d’Investigació Translacional vascular i renal de l’IRBLleida, liderat per José Manuel Valdivielso, rebrà 219.625 euros.

En declaracions a SEGRE, Valdivielso va explicar ahir que l’objectiu de la investigació és estudiar com incorporar la proteïna calprotectina a la pràctica clínica com a eina per aconseguir tractaments personalitzats que redueixin els riscos cardiovasculars i millorin la qualitat de vida dels pacients.

En aquest sentit, va assenyalar que aquesta proteïna pot actuar com un biomarcador de dany i com a objectiu terapèutic per retardar l’envelliment vascular. Un projecte que sorgeix d’una primera aproximació que van publicar en un article des de l’IRBLleida i altres centres europeus sobre el paper d’aquesta proteïna. “Les artèries es tornen rígides i al cor li costa bombar sang, per la qual cosa falla abans”, va explicar.

Per a l’estudi, els investigadors lleidatans compten amb mostres de pacients que ja tenen al centre així com altres recollides al Bus de la Salut. Segons Valdivielso, els objectius a llarg termini són aconseguir fer un kit de diagnòstic i combinar-lo amb un medicament associat per intentar impedir aquest envelliment vascular i reduir, així, els riscos cardiovasculars.

Així mateix, l’investigador va recordar que la malaltia renal crònica i la diabetis tipus 2 representen “els dos reptes sanitaris, socials i econòmics més grans del segle XXI”. L’Organització Mundial de la Salut reconeix l’ERC com la vuitena causa de mort al món. El 2040 podria convertir-se en la cinquena i, a finals de segle, ser més a prop del primer lloc, davant del càncer. Una prevalença a l’alça que també segueix la diabetis tipus 2, segons va recordar Valdivielso.

D’altra banda, l’investigador va mostrar l’“orgull” de poder col·laborar de nou en una investigació a nivell internacional. “Lleida està molt present en l’àmbit de la investigació biomèdica i l’IRBLleida té molta protecció en aquest camp, situant-se al nivell dels grans centres i sense res a envejar a la capital”, va remarcar l’investigador.

‘Arrodoniment Solidari’ de Condis per a l’IRBLleida

L’IRBLlleida serà un dels vuit centres catalans que es beneficiaran de l’Arrodoniment Solidari 2025 impulsat per Condis i Worldcoo, que aquest any se centrarà en la salut. Eva Montserrat López, gerent de l’IRBLleida, va presentar el projecte Suport a la Unitat d’Assaigs Clínics de Lleida, en un acte que es va celebrar ahir a l’Abadia de Montserrat coincidint amb la celebració del mil·lenari de la Fundació del Monestir de Montserrat.