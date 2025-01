La modificació de l’estil de vida i la farmacologia redueixen els càncers relacionats amb l’obesitat

L’obesitat s’ha identificat com un important factor de risc per al desenvolupament de diversos tipus de càncer.Unsplash

Una recent revisió publicada a la revista "Frontiers of Medicine" ha examinat en profunditat la connexió existent entre l’obesitat i el càncer, detallant els mecanismes específics implicats i les possibles estratègies d’intervenció. L’estudi suggereix que un enfocament multifacètic, que combini modificacions de l’estil de vida juntament amb intervencions farmacològiques, pot resultar més eficaç per reduir la incidència dels càncers relacionats amb l’obesitat.

La revisió assenyala diversos mecanismes clau a través dels quals l’obesitat influeix en el desenvolupament del càncer, entre els que s’inclouen la inflamació crònica de baix grau en el teixit adipós, les alteracions hormonals com els nivells elevats d’estrògens, la desregulació de la microbiota intestinal, les alteracions dels nivells d’adipoquines i els estímuls físics i bioquímics. Aquests factors contribueixen de manera significativa a la carcinogènesi associada a l’obesitat.

L’estudi destaca la importància del control de pes com a estratègia de prevenció dels càncers relacionats amb l’obesitat. Es posa èmfasi en intervencions dietètiques, com les dietes mediterrànies, baixes en greixos i carbohidrats, que poden reduir el risc de càncer en alleujar la inflamació i l’estrès oxidatiu. A més, l’activitat física regular es presenta com un altre element clau, ja que normalitza el metabolisme immunitari i mitiga la inflamació crònica.

Quant a intervencions mèdiques, la cirurgia bariàtrica ha demostrat reduir significativament la incidència de càncer després de la intervenció. D’altra banda, les intervencions farmacològiques, que inclouen medicaments per perdre pes i fàrmacs dirigits a vies oncogèniques específiques, ofereixen un enfocament no quirúrgic prometedor per a la prevenció del càncer en individus obesos.

L’obesitat com a factor de risc per al càncer

L’obesitat s’ha identificat com un important factor de risc per al desenvolupament de diversos tipus de càncer. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’obesitat es defineix com una acumulació anormal o excessiva de greix que pot ser perjudicial per a la salut. S’estima que l’obesitat està relacionada amb aproximadament el 20% de tots els casos de càncer.

Els tipus de càncer més comunament associats amb l’obesitat inclouen:

Càncer de mama (en dones postmenopàusiques)

Càncer colorectal

Càncer d’endometri

Càncer de ronyó

Càncer d’esòfag (adenocarcinoma)

Càncer de pàncrees

Càncer de vesícula biliar

Càncer de fetge

Els mecanismes exactes pels quals l’obesitat augmenta el risc de càncer encara no es comprenen completament i són objecte d’investigació contínua. Tanmateix, es creu que la inflamació crònica, les alteracions hormonals, la resistència a la insulina i altres factors metabòlics exerceixen un paper crucial en aquest procés.

Estratègies de prevenció i control de l’obesitat

Atès l’impacte de l’obesitat en el risc de càncer, és fonamental implementar estratègies efectives de prevenció i control del pes. Algunes de les principals mesures inclouen:

Modificacions en la dieta: Adoptar una dieta equilibrada i saludable, rica en fruites, verdures, grans integrals i proteïnes magres, mentre es limita el consum d’aliments processats, greixos saturats i sucres afegits. Activitat física regular: Realitzar almenys 150 minuts d’activitat física moderada o 75 minuts d’activitat vigorosa per setmana, juntament amb exercicis d’enfortiment muscular almenys dos vegades per setmana. Maneig de l’estrès: L’estrès crònic pot contribuir a l’obesitat i a altres problemes de salut. Practicar tècniques de maneig de l’estrès, com la meditació, la respiració profunda o el ioga, pot ajudar a mantenir un pes saludable. Suport professional: Buscar l’orientació de professionals de la salut, com nutricionistes o especialistes en obesitat, pot ser beneficiós per desenvolupar un pla personalitzat de control de pes i rebre suport continu.

A més d’aquestes mesures d’estil de vida, en alguns casos, les intervencions mèdiques com la cirurgia bariàtrica o els medicaments per perdre pes poden ser opcions apropiades per a individus amb obesitat severa o comorbiditats associades.

En resum, la revisió publicada en "Frontiers of Medicine" destaca la importància d’abordar les vies oncogèniques associades a l’obesitat per prevenir el desenvolupament del càncer. Un enfocament multifacètic que combini modificacions de l’estil de vida i intervencions farmacològiques pot ser més eficaç per reduir la incidència dels càncers relacionats amb l’obesitat. La investigació contínua en aquesta àrea és fonamental per comprendre millor els mecanismes subjacents i desenvolupar estratègies personalitzades de prevenció i tractament.