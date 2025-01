La mort vista pels nens

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

“És important parlar de la mort amb els més petits per evitar traumatitzar-los quan aquesta arriba i evitar també dols cronificats i mal tancats que poden portar a trastorns mentals”, va afirmar Remei Capitan, experta en dol d’Agraïments, que ahir va oferir un taller a l’escola Ramon Perelló de Vilagrassa al costat de la pallassa Núria Caballol en el marc del projecte Jo també ploro.

L’objectiu és proporcionar als alumnes eines per naturalitzar la mort i afrontar el dol de forma saludable. Segons assenyala Capitan, “són uns tallers molt dinàmics que van canviant, en els quals parlem de la mort i tractem emocions com la tristesa i l’enyorança obertament”. Capitan va assegurar que “sentir dolor no és dolent”.

Al taller que va impartir Capitan als alumnes de 9 a 12 anys, aquests es van posar en parelles i van haver de respondre unes preguntes com si s’han sentit alguna vegada tristos, què significa la tristesa, si els fa vergonya plorar, si han vist una persona morta, si han anat a un cementiri o què significa l’enyorança.

Seguidament van fer un dibuix amb la seua reflexió sobre la mort que van posar en un sobre i després van visitar el cementiri per poder deixar-hi la seua ofrena o guardar-la per regalar-la a una persona que ells desitgin. Quant als nens més petits, a partir de 3 anys, el taller va anar a càrrec de Caballol i partia d’una faula protagonitzada per ella mateixa i la seua mascota Puça, ja vella i malalta que, després de morir, va ser enterrada pels alumnes al sorral de l’escola.

D’altra banda, el proper 14 de febrer repetiran el taller a l’escola de Verdú.