El fred no entela Sant Antoni

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El fred sol ser protagonista a la festa de Sant Antoni Abat a les comarques lleidatanes, però les condicions meteorològiques no frenen la devoció dels ciutadans, que assisteixen als actes per commemorar aquesta festivitat. La benedicció dels animals és una de les tradicions i ahir no van faltar els lleidatans que van acudir amb les seues mascotes a l’església de la Sang de Lleida, on el bisbe, Salvador Giménez, va oficiar la missa i, encabat, va sortir a les portes del temps per beneir-les. L’Associació Cultural i Recreativa Els Pagesos, organitzadora del programa d’activitats, va ser l’encarregada de vendre els panets i els ciris.

A la tarda, es va portar a terme la tradicional encesa de la Creu dels Tres Tombs. Avui, a partir de les 12.00 hores, se celebraran els Tres Tombs pels carrers de Lleida, que sortiran des de l’avinguda Blondel i pujaran per l’avinguda Catalunya i la rambla d’Aragó fins a la plaça Pau Casals. També Balaguer va acollir ahir els actes tradicionals dels Tres Tombs, que van començar amb la benedicció dels panets i la missa, amb l’assistència del conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig. Els veïns van acudir amb les seues mascotes, com gossos, gats i fins i tot tortugues, per rebre la benedicció durant la desfilada, que va comptar amb uns 90 tractors i vehicles de treball. D’altra banda, a Sanaüja, la celebració va comptar amb dos carruatges i cinc cavalleries procedents de Clariana de Cardener. No hi van faltar la benedicció d’animals i el repartiment de coca i mistela.