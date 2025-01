Lleida ofereix més d’un centenar d’activitats culturals per al primer semestre del 2025

Publicat per Redacció Guissona Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida comença el 2025 amb una ambiciosa programació cultural sota el segell Cultura:Lleida, amb més de cent activitats dirigides a tots els públics i disciplines artístiques. Aquesta oferta es detalla al nou llibret cultural, que, després de l’èxit de la seva estrena la passada tardor, es presenta en format imprès i digital. La portada està dedicada a l’Any Viñes, en commemoració dels 150 anys del naixement del pianista lleidatà Ricard Viñes.

Entre els esdeveniments més esperats d'aquest primer semestre, destaca l’aposta del Teatre de La Llotja per l’òpera, amb la programació de Nabucco de Verdi (9 de març) i Carmen de Bizet (21 de maig), dues produccions d’alt nivell que es podran gaudir amb subtítols en català. A més, es podrà veure el clàssic Tirant lo Blanc, en una adaptació moderna de Màrius Serra (22 de març), i l’obra Love, Love, Love, de la companyia La Brutal (8 de febrer).

El Teatre Municipal de l’Escorxador no es queda enrere, amb espectacles destacats com Les mans, de Sílvia Munt (1 de febrer), i els concerts de Pau Vallvé (7 de febrer) i Judit Neddermann (25 d’abril), que presentaran els seus nous treballs en un entorn íntim i de proximitat.

D’altra banda, l’Auditori Municipal Enric Granados celebra el seu 30è aniversari amb una programació excepcional. Destaquen el concert de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) el 7 de febrer, i altres propostes com El doble de Brahms (21 de febrer), L’Emperador de Beethoven (17 de maig), i La gran dama del piano, amb Elisabeth Leonskaja (23 de maig).

La programació també inclou esdeveniments culturals emblemàtics com l’Animac, que se celebrarà del 20 al 23 de febrer, i el MUD, del 13 al 16 de març, així com una gran varietat d’activitats en espais municipals i patrimonials, com el Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida, el Museu de l’Aigua i el Castell Templer de Gardeny.

El llibret cultural es pot trobar a diversos punts de la ciutat, com l’Auditori Enric Granados, la Biblioteca Pública de Lleida o el Teatre de La Llotja, i pretén facilitar l’accés de la ciutadania a tota l’oferta cultural en un únic document. Amb aquesta iniciativa, Lleida reafirma el seu compromís amb la cultura com a motor de cohesió social i desenvolupament.