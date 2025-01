Reparteixen 11.000 racions d'escudella a la Seu d'Urgell

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

La Confraria de Sant Antoni Abat de la Seu d’Urgell va repartir ahir al passeig Joan Brudieu prop d’11.000 racions d’escudella per celebrar la festivitat del patró dels pagesos i carnissers. La calderada va tornar a reunir centenars de veïns que van fer cua durant més de dos hores per no perdre’s la celebració i la degustació del típic plat d’hivern.

Els veïns hi acudeixen, com ja és tradició, amb olles i carmanyoles per emportar-se el plat calent a casa.Des de primera hora del matí, la Confraria va posar a bullir les cinc olles de grans dimensions al centre del passeig, on va cuinar més de 3.000 quilos de verdures, llegums, carn de porc i vedella. La jornada va comptar també una missa a la Catedral de Santa Maria, el repartiment de panets beneïts i la benedicció d’animals. També va incloure l’actuació de la coral Veus de la Seu.

A la sortida de l’eucaristia, es van fer els Tres Tombs, encapçalats pels tres abanderats: Andreu Marsà Viles, que portava el pendó de la Confraria de Sant Antoni Abat, acompanyat per Sergi Mitjavila Faus i Pol Clotet Armengol. Els actes van comptar amb la presència de l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i el president de la Confraria de Sant Antoni, Antonio Muntada, a més dels regidors i representants institucionals, policials i eclesiàstics.