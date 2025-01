Catalunya implementa un sistema pioner amb intel·ligència artificial per alertar de la presència d’animals a la carretera

Publicat per Redacció Guissona Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha implementat un sistema innovador que utilitza intel·ligència artificial per detectar animals salvatges a les carreteres i alertar els conductors. Aquesta tecnologia analitza en temps real les imatges captades per càmeres instal·lades en punts estratègics de la xarxa viària i activa senyals lluminoses per advertir del perill, recomanant reduir la velocitat.

El sistema, en funcionament des de l’agost passat a la carretera N-260, al tram de Cabanelles (Alt Empordà), cobreix una àrea de 270 metres de llarg i 60 metres d’amplada. Quan es detecta un animal, el límit de velocitat, habitualment de 90 km/h, es redueix automàticament en almenys 20 km/h per garantir la seguretat dels conductors i de la fauna. En menys de cinc mesos, s’han registrat 354 deteccions en aquesta zona, coneguda per la seva alta presència d’ungulats.

Aquesta iniciativa posiciona Catalunya com a referent en seguretat viària, amb un sistema assequible i fàcil d’instal·lar que podria estendre’s a altres zones amb alta sinistralitat per atropellaments d’animals. Amb aquest projecte, el SCT aposta per la tecnologia avançada per prevenir accidents i protegir vides a les carreteres.