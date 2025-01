Linyola homenatja El Gran Magí amb un emocionant acte

Publicat per MARC PERELLÓ SALVIA Verificat per Creat: Actualitzat:

Linyola es va vestir ahir amb les millors gales per donar un últim adeu a Magí Valls, més conegut pel seu nom artístic, El Gran Magí, que va morir el passat 2 d’agost als 48 anys en aquesta localitat del Pla d’Urgell, on va residir els tres últims anys de la seua vida. En una gala d’accés gratuït i amb més d’una dotzena d’espectacles per a tots els públics, es va retre homenatge a una persona que va representar Lleida en molts escenaris, i va ser una figura important gràcies a la seua trajectòria per al reconeixement i la professionalització del treball i la tasca social que compleixen els pallassos.

Artistes i intèrprets es van donar cita en un acte que “va ser molt emotiu, és un homenatge únic i que s’ha fet per primera vegada a Lleida, amb artistes i còmics de nivell i coneguts internacionalment”, va comentar Pallasso Tortelini, un dels principals impulsors de l’homenatge a Magí Valls, que va participar en la proposta amb altres intèrprets, pallassos i còmics com Tortell Poltrona, Sr. Postu, Pallassa Cristi Garbo, Mag Xema o Pallassa Xicana, entre molts altres. “La idea inicial va ser poder fer l’acte en un dels espais en els quals a dia d’avui es basa l’activitat cultural a la ciutat de Lleida, però no en vam obtenir cap resposta clara. A partir d’allà, va sorgir l’oferiment de l’ajuntament de Linyola, que ens ha donat tota mena de facilitats perquè l’esdeveniment hagi estat possible”, va afegir Pallasso Tortelini, que també va remarcar que, “per molts homenatges que es facin, no seran suficients per tot el que Magí Valls ens ha donat. Ell va ser el meu professor, i a dia d’avui soc com soc gràcies al referent que ell va ser durant la meua etapa de formació com a pallasso”, va assegurar.

Magí Valls sempre serà recordat pel seu treball com a director artístic del Festival Buuuf de pallassos i bufons a la gorra, a Alcoletge (que el 2019 va dir adeu després de quatre anys d’espectacles infantils que s’acostumaven a celebrar a mitjans del mes d’abril); també va estar treballant en el prestigiós Circ Ralui i va col·laborar en nombroses empreses i projectes solidaris, algunes al Nepal. “Magí va portar el nom de Lleida arreu del món”, va declarar Pallasso Tortelini, un dels deixebles d’El Gran Magí. L’acte va acollir més d’un centenar de persones, destacant la presència de molts nens.