Pega a la mare i a l'àvia a Lleida després de trencar una ordre d’allunyament

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana va detenir la matinada d’aquest dissabte un home de 27 anys acusat d’agredir la seua mare i la seua àvia després de trencar una ordre d’allunyament. L’individu va tirar del llit l’anciana i va fer malbé el mòbil de la seua progenitora.

Així mateix, va ser arrestat per un delicte de trencament de condemna, dos delictes lleus de lesions i un delicte lleu de danys. Pel que sembla, l’home ha protagonitzat altres episodis similars.

Els fets van tenir lloc minuts abans de les 0.25 hores quan la Policia Local va ser alertada d’una possible baralla en un domicili del passeig de Ronda. Al lloc van acudir diverses patrulles. Al portal es van trobar amb un individu que estava molt nerviós. El van identificar i van comprovar que estava trencant una ordre d’allunyament respecte a un pis que hi ha a l’edifici, on resideix la seua mare i la seua àvia.

Els agents van pujar al domicili i van comprovar que les dos dones presentaven lesions. Van explicar que havien estat agredides pel seu fill i net, respectivament. A més de colpejar-les, a la seua padrina la va tirar del llit –els agents se l’haurien trobat a terra– mentre que a la seua mare li havia trencat el mòbil.

L’home va ser arrestat per un delicte de trencament de condemna i dos delictes de lesions lleus. Tanmateix, no va poder ser imputat d’un delicte de maltractaments en l’àmbit de la llar perquè no conviu amb les dones, segons van explicar des de la Guàrdia Urbana.

A més, l’home, de 27 anys, també li van obrir diligències per un delicte lleu de danys per haver fet malbé el telèfon de la seua mare.