Tres Tombs per al futur

Benedicció. Desenes de veïns de Lleida es van atansar amb els seus animals domèstics a l’avinguda Blondel per rebre la tradicional benedicció. - JORGE AGUSTÍN

Publicat per IGNASI GÓMEZ CABRERA Verificat per Creat: Actualitzat:

Desenes de carrosses, carros, cavalleries i tractors van desfilar ahir des de l’avinguda Blondel fins a la Creu dels Tres Tombs de Lleida amb motiu de la celebració de la 84a edició de la Festivitat de Sant Antoni Abat. La majoria dels participants en la tradicional rua van ser agricultors i veïns de l’Horta que van aprofitar, com és habitual, per denunciar les problemàtiques recurrents que afecten aquesta zona agrícola de la ciutat i al camp lleidatà: les MAT, els robatoris, la plaga de conills i l’acord de Mercosur, entre d’altres.

“Aquí descansa el futur de la nostra terra”, “A Sant Antoni demanem que la llei hagi canviat, abans que el lladre tot ens ho hagi cremat”, “Dignitat, seguretat i futur” o “No a les línies d’alta tensió” van ser part de les frases escrites en pancartes reivindicatives que es van poder veure presidint les carrosses. Un dels muntatges més originals entre aquests vehicles va ser una ruleta gegant on et podia tocar: esquerdes a casa pel pas de l’AVE, patir un robatori, quedar-te sense fibra, afectacions per una línia MAT, un abocament il·legal o la normalitat.

Cavalleries. Una dotzena de persones muntades en cavalls van fer el recorregut entre l’avinguda Blondel i la Creu dels Tres Tombs de Lleida. - JORGE AGUSTÍN

“La nostra carrossa es basa en els desastres que solen afectar l’Horta i els hem caricaturitzat amb aquesta ruleta. Avui dia tens poques opcions de viure de manera normal en aquesta zona, molt picada per massa coses negatives. La festivitat reflecteix aquesta realitat”, va afirmar en aquest sentit a SEGRE Francesc Montardit, president de l’associació de veïns de la partida Vallcalent.

Així mateix, el decorat d’una altra de les carrosses va recrear dos torres d’alta tensió i just sota un cementiri de creus negres, cada una amb els noms de diferents partides de l’Horta. Adrián Drago, representant de la Plataforma Lleida contra la MAT, va recordar que ja fa diversos anys que lluiten contra els projectes de línies d’alta tensió. “Les carrosses de la rua fan referència als problemes que afecten l’agricultura i nosaltres hem aprofitat per denunciar el fet que la Paeria hagi concedit recentment el permís d’obres per a una línia d’evacuació”, va dir.

La rua va comptar amb una dotzena de cavalleries, una desena de carrosses, una quinzena de tractors i diversos carros. Aquesta és una tradició molt arrelada per a diverses famílies lleidatanes, passant en alguns casos d’avis a nets. Magí Alrich, veí de l’Horta, explica que el seu pare sempre participava en la confraria de Sant Antoni, un costum que va adoptar i que ha mantingut amb el pas del temps. Ara fa el recorregut acompanyat del seu fill Logan de tan sols cinc anys. El petit va completar el trajecte pujat en un tractor de joguet amb una pancarta on es podia llegir: “A Sant Antoni arribem per ensenyar la pagesia a la gent.”

Línies MAT. Una de les carrosses va recrear un cementiri amb encreuaments negres en què hi havia escrits els noms de diferents partides de l’Horta. - JORGE AGUSTÍN

“És important que no es perdin les tradicions agrícoles a Lleida. Cada any hi ha reivindicacions i pancartes amb frases diferents”, va comentar Alrich.

Desenes de persones es van atansar amb els seus animals domèstics a l’avinguda Blondel per rebre la tradicional benedicció. Després, el recorregut va seguir per l’avinguda de Catalunya i la rambla Aragó fins a arribar a la Creu dels Tres Tombs, en què els participants van fer les tradicionals tres voltes al monument.

Els van acompanyar els Gegants i Grallers de Jaume I, la Colla Bastonera del Pla de l’Aigua, la banda Ilerband i desenes de persones, entre elles el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, i autoritats municipals.

La matinal reivindicativa també va tenir un to festiu. Les carrosses van reproduir música generalment d’artistes i grups catalans, mentre que part dels participants van repartir caramels entre el públic.