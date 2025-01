Ni eucaliptus ni menta: aquestes són les herbes que realment ajuden a alleujar la tos

Publicat per segre Redactora del digital Verificat per Creat: Actualitzat:

Quan arriba l’hivern i les temperatures baixen, és comú que moltes persones agafin refredats i tos. Si bé existeixen medicaments de venda lliure per alleujar aquests símptomes, cada vegada més gent opta per remeis naturals com les infusions casolanes. Aquestes begudes no només són delicioses i reconfortants, sinó que també poden ajudar a calmar la irritació del coll i reduir la inflamació de les vies respiratòries.

Què és la tos i per què es produeix?

La tos és un mecanisme de defensa natural del cos per expulsar partícules irritants o excés de mucositat dels pulmons i les vies respiratòries. Pot ser causada per diverses raons, com infeccions virals (refredat comú o grip), al·lèrgies, tabaquisme o exposició a contaminants ambientals. Segons el tipus de tos, es classifica en:

Tos seca : no produeix expectoració i sol deure’s a irritació al coll o bronquis.

: no produeix expectoració i sol deure’s a irritació al coll o bronquis. Tos productiva : va acompanyada de flegma o mucositat i és comuna en infeccions respiratòries.

: va acompanyada de flegma o mucositat i és comuna en infeccions respiratòries. Tos crònica: persisteix durant més de 8 setmanes i pot indicar un problema de salut subjacent.

Les millors infusions per combatre la tos

A continuació, et presentem algunes de les infusions més efectives per alleujar els símptomes de la tos. Recorda utilitzar aigua filtrada de qualitat per obtenir el màxim benefici d’aquestes begudes:

1. Infusió de farigola

La farigola té propietats expectorants i broncodilatadores que ajuden a eliminar l’excés de mucositat. Per preparar aquesta infusió, afegeix 2 cullerades de fulles fresques o 1 culleradeta de fulles seques en una tassa d’aigua bullint. Deixa reposar durant 5-10 minuts abans de colar i beure.

2. Infusió de gingebre i llimó

El gingebre conté gingerol, una substància antiinflamatòria que calma la irritació del coll. Combina'l amb el poder antibacterià del llimó per potenciar el seu efecte. Ratlla 2 cm d’arrel fresca de gingebre en una tassa, aboca-hi aigua bullint i deixa reposar tapat durant 10 minuts. Cola, afegeix el suc de mig llimó i endolceix amb mel al gust.

3. Infusió d’orenga

A més de ser un condiment estrella a la cuina mediterrània, l’orenga té propietats antibiòtiques i antiinflamatòries. Posa 1 cullerada de fulles seques en una tassa, cobreix amb aigua bullint i deixa infusionar durant 5-7 minuts. Cola-ho i afegeix-hi una culleradeta de mel per suavitzar el seu sabor intens.

Altres consells per alleujar la tos

A més de beure infusions, pots posar en pràctica aquests senzills consells per calmar la tos i sentir-se millor:

Mantén-te hidratat bevent aigua, caldos o sucs naturals sense sucre.

Descansa prou i evita l’estrès o l’esforç físic excessiu.

Utilitza un humidificador per mantenir l’aire de casa humit i evitar que es ressequi el coll.

Fes gàrgares amb aigua tèbia i sal per desinflamar les amígdales i la faringe.

Evita el tabac i els ambients carregats de fum o contaminació.

Les infusions naturals són una alternativa saludable i efectiva per alleujar els símptomes de la tos i el refredat comú. Gràcies a les propietats d’herbes com la farigola, el gingebre o l’orenga, pots preparar reconfortants begudes que t’ajudaran a sentir-te millor sense recórrer a fàrmacs. Recorda sempre consultar amb el teu metge si la tos persisteix o s’acompanya d’altres símptomes preocupants.