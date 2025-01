Tres Tombs multitudinaris

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els municipis lleidatans van mantenir ahir viva la festivitat de Sant Antoni Abat, patró dels animals i protector dels agricultures. Els tradicionals Tres Tombs es van emmarcar dins de la Fira de l’Oli a les Borges Blanques, on van comptar amb una desena de carrosses que grans i petits van seguir pels carrers més cèntrics de la capital de les Garrigues. L’ajuntament va anunciar que cada carrossa de les Borges presentada per una entitat en què van participar almenys 15 persones rebrà un premi de participació de 600 euros, mentre que la resta de carrosses en rebran 300. Els alumnes de l’escola Joan XXIII van decorar la seua amb un foc olímpic i d’altres van estar tematitzades per Super Mario, decorades amb dracs, una altra simulava un eixam d’abelles i també n’hi havia una de Dragon Ball.

Així mateix, Aitona va celebrar Sant Antoni ahir al Mas Llauradó, que acull la cabana de volta més gran de Catalunya. La jornada va començar amb una visita guiada a aquest espai arquitectònic.

A continuació, un total de 122 persones van gaudir d’un concert a l’interior de la masia a càrrec del Quartet Prysma i la soprano Iolanda Dolcet. Per tancar el matí, els assistents van poder disfrutar d’una degustació de Nous Calzada, un producte local que posa de relleu la gastronomia del territori. Aquesta activitat es va emmarcar en la iniciativa 12 mesos, 12 territoris de la Generalitat.

Hi van assistir el director general d’Indústries Alimentàries, Joan Gòdia, la subdirectora general, Laura Ruanda, i el president del consell comarcal, David Masot.

D’altra banda, més de cent veïns de Ponts van tornar a celebrar un any més el seu vot de poble en honor a sant Sebastià en una jornada festiva que va començar amb una caminada popular des de Ponts fins a l’església del Gos, a Oliola, dedicada a sant Sebastià. Al migdia es va celebrar una missa i abans d’acabar-la es van cantar els goigs dedicats al sant, es va beneir el pa que es va repartir entre els fidels i es va venerar la relíquia de sant Sebastià que es conserva a l’església. A continuació, els assistents van compartir uns moments de xarrada a l’exterior i al voltant d’una foguera.

En la celebració es va agrair el mil·lenari celebrat de la Col·legiata de Sant Pere i es van posar de manifest les ganes de celebrar les efemèrides d’aquest any al municipi: els 150 anys del Ranxo de Ponts i les noces d’or dels Amics de Sant Pere. A la commemoració d’ahir van assistir els alcaldes de Ponts, Josep Tàpies, i d’Oliola, Santi Cisquella.