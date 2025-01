El veterinari ho revela: aquestes són les vegades que hauries de passejar el teu gos

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els amants dels gossos sempre busquen la millor manera de cuidar els seus fidels companys. Un dels aspectes més importants per al benestar d’un gos és la quantitat i qualitat d’exercici que rep. Tanmateix, molts amos es pregunten: amb quina freqüència he de passejar el meu gos? Un reconegut veterinari ha compartit valuosos consells sobre això.

Les claus segons l’edat del gos

El Dr. Juan Pérez, veterinari amb més de 20 anys d’experiència, explica que la freqüència ideal dels passejos depèn en gran manera de l’edat del gos. "Per als cadells, una bona regla és donar-los cinc minuts d’exercici per cada mes de vida, dos vegades al dia", assenyala. "Per exemple, un cadell de quatre mesos necessitaria uns 20 minuts de passeig dos vegades al dia".

Quant als gossos adults, el Dr. Pérez recomana entre 30 i 60 minuts d’activitat diària, encara que reconeix que pot variar segons la raça. "Les races més actives, com els Border Collie, poden requerir fins dos hores d’exercici al dia. En canvi, les races més tranquil·les podrien conformar-se amb dos passejos de 20 minuts".

Per als gossos sèniors, la recomanació és similar a la dels adults, però prestant especial atenció al tipus d’activitat. "És crucial optar per exercicis de baix impacte, com passejos suaus, i cuidar el tipus de superfície per on caminen per protegir les seues articulacions", aconsella l’expert. "La hidroteràpia també és una excel·lent opció per als gossos grans".

La importància de mantenir l’activitat en gossos grans

El Dr. Pérez posa èmfasi en la rellevància de mantenir els gossos actius a mesura que envelleixen. A més de l’exercici físic, ressalta la necessitat d’estimular la seua ment tant com sigui possible. "Jugar amb joguets interactius, ensenyar-los nous trucs o simplement passar temps de qualitat amb ells pot marcar una gran diferència en la seua qualitat de vida", assegura.

Quant temps ha de durar cada passeig?

Segons experts, un passeig típic per a un gos hauria de durar entre 20 i 30 minuts. La majoria necessita almenys una caminada diària, encara que l’ideal serien dos. Per descomptat, això varia en funció de factors com la raça, edat i estat de salut de l’animal. El fonamental és estar atent al seu nivell d’energia i adaptar la durada dels passejos en conseqüència.

Recomanacions

En resum, la freqüència i durada òptima dels passejos per a gossos depèn de la seua edat i característiques individuals. Els cadells requereixen passejos més curts però freqüents, els adults necessiten al voltant d’una hora d’activitat diària, i els gossos grans necessiten exercici suau i estimulació mental. Com amos responsables, és nostre haver d’adaptar-nos a les necessitats de les nostres mascotes per garantir-los una vida plena i saludable.