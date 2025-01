Del barret de Melania a la salutació de Musk: els 7 moments de la investidura de Trump

Publicat per AGENCIAS Verificat per Creat: Actualitzat:

La investidura de Donald Trump com el 47è president dels Estats Units va estar marcada per moments històrics i detalls inèdits que anticipen com seran els propers quatre anys del seu mandat. Des del seu discurs inaugural fins la firma de decrets en un estadi, passant per la polèmica salutació d’Elon Musk, la jornada va ser atapeïda d’instants memorables.

Trump, que ja va governar entre 2017 i 2021, va inaugurar la seua tornada a la presidència amb un discurs en el qual va assegurar que el seu nou mandat en portarà una "era daurada" per als Estats Units i acabarà amb la "decadència" del govern de Joe Biden. "Els Estats Units reclamaran el seu lloc que li correspon com la nació més gran, més poderosa i més respectada de la Terra," va sentenciar el mandatari des de la rotonda del Capitoli, envoltat de les autoritats i persones més poderoses i riques del país.

Set moments clau de la investidura de Trump

1. La "era orada" dels Estats Units: En el seu discurs inaugural, Trump va prometre que el seu nou mandat portarà una època de grandesa i prosperitat per al país, deixant enrere la "decadència" del govern anterior.

2. L’Esplanada Nacional buida: A causa de l’onada de fred polar que va fuetejar Washington, la tradicional jura del càrrec davant de milers de persones a l’Esplanada Nacional va ser cancel·lada. Al seu lloc, es va dur a terme a la Rotonda del Capitoli davant d’autoritats i convidats especials.

3. El barret de Melania (i el no-petó): L’elegància de la nova primera dama, Melania Trump, va acaparar l’atenció, especialment el seu cridaner barret que gairebé li cobria el rostre. Quan Trump va intentar besar-la a la galta, va topar amb l’ala dura del barret, deixant el petó en l’aire.

4. La polèmica salutació de Musk: Elon Musk, un dels nous aliats de Trump, va desencadenar una gran polèmica en aixecar el braç cap al cel després del seu discurs, en un gest que molts van comparar amb la salutació nazi.

Musk i la seua polèmica salutació.

5. Firma de decrets en un estadi: Trump va materialitzar desenes de promeses de campanya amb diverses ordres executives, que va començar firmant en un estadi davant de 20.000 simpatitzants i va continuar després des del Despatx Oval de la Casa Blanca.

6. Un pastís amb forma de l’avió presidencial: Després del seu primer ball com a parella presidencial, Trump i el vicepresident JD Vance van tallar un pastís que recreava el Air Force One, ambdós espasa en mà.

7. Una jornada de rècords: Segons la nova portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aquesta investidura va ser "històrica", amb Trump firmant més de 200 ordres executives, dedicant una hora a preguntes de la premsa i pronunciant tres discursos oficials, a més d’altres intervencions.

Donald Trump , el 47è president dels Estats Units

Donald Trump, empresari i personalitat televisiva, va assumir per segona vegada la presidència dels Estats Units després de guanyar les eleccions de 2024. El seu primer mandat, entre 2017 i 2021, va estar marcat per polítiques controvertides i una retòrica divisiva. Ara, amb la seua tornada a la Casa Blanca, Trump promet tornar els Estats Units al seu "lloc que li correspon" com la nació més poderosa del món.

Què es pot esperar del nou mandat de Trump ?

Amb el seu discurs inaugural i les primeres accions preses durant la jornada d’investidura, Trump ha donat algunes pistes sobre el que es pot esperar del seu nou mandat. La promesa d’una "era daurada" per als Estats Units, la firma de nombrosos decrets i ordres executives, i el suport de poderosos aliats com Elon Musk suggereixen que el president buscarà imposar la seua agenda de manera decisiva i contundent.

Tanmateix, també és probable que Trump davant desafiaments i oposició, tant dins com fora dels Estats Units. La seua retòrica divisiva i les seues polítiques discutides durant el seu primer mandat van generar una gran polarització en la societat nord-americana, i és possible que aquestes tensions s’intensifiquin en els propers anys.

A més, el context internacional ha canviat des de la primera presidència de Trump, amb nous desafiaments geopolítics i econòmics que requeriran una resposta efectiva per part de l’administració nord-americana. La forma en què Trump porti aquestes qüestions, així com la seua relació amb aliats i adversaris, serà clau per definir el rumb de la seua presidència i el paper dels Estats Units al món.

En resum, la investidura de Donald Trump com a president dels Estats Units va estar marcada per moments històrics i detalls significatius que anticipen un mandat ple de desafiaments i oportunitats. Mentre Trump promet una "era daurada" per al país, el món observa amb atenció per veure com es desenvoluparà aquesta nova etapa en la història de la nació més poderosa del planeta.