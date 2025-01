Benedicció de pans i animals

Els veïns van portar ahir les seues mascotes per ser beneïdes a Alcarràs. - JORDI CURCÓ

Diversos municipis lleidatans van continuar ahir amb els tradicionals festejos en honor a Sant Antoni i Sant Sebastià. Com és tradició, al Pont de Suert centenars de veïns van acompanyar la imatge de Sant Sebastià durant una processó pels carrers després de la missa presidida pel bisbe de Lleida, Salvador Giménez. Entre els actes centrals de la jornada festiva també es va celebrar el dinar de germanor de la Confraria de Sant Sebastià del Pont de Suert, al qual només assisteixen els confrares (tots homes), i en què es van degustar plats tradicionals i ancestrals de la gastronomia ribagorçana.

També van commemorar la festivitat de Sant Sebastià a Castellserà, amb una missa a l’ermita dedicada al sant i patró de la localitat. Aquesta és una de les tradicions més arrelades d’aquest municipi de l’Urgell, de manera que desenes de persones van omplir l’ermita en la qual es va celebrar la missa, es van cantar goigs i es van repartir 150 panets beneïts. Els veïns que es diuen Sebastià es van desplaçar vora la corporació municipal amb les ofrenes des de la casa consistorial fins a l’ermita. Allà van ser els encarregats de repartir els panets mentre els assistents adoraven la relíquia del sant. Ja hi va haver actes previs durant el cap de setmana, com l’espectacle d’improvisació The Party a càrrec de la companyia InHabitants i diumenge, el recital de poesia i música Guernica de Rumbesia. La festa va acabar ahir a la tarda amb l’espectacle De Faula de La Guilla Teatre.

Així mateix, Alcarràs va continuar ahir amb els actes de la seua festa major d’hivern, en la qual no van faltar la missa en honor a Sant Sebastià i la benedicció d’animals. Els veïns van portar les mascotes a les portes de l’església, en un acte organitzat en col·laboració amb l’Associació Amics dels Cavalls. A Castelldans, l’església va acollir la cerimònia religiosa i la tradicional benedicció dels animals i de la coca de Sant Antoni, ofrena que cada any fa la família Farré-Rebull de Cal Curcó en agraïment a la protecció del sant. A la festa també es van afegir els més petits després de sortir de classe. Mentrestant, la Granja d’Escarp va tancar els actes de la seua festa d’hivern i ahir es preveia una processó i missa, a més de sardanes i música amb la Cobla Bellpuig.