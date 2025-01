‘La Marina Sta Morena’, la cançó en català que més ha sonat a la ràdio el 2024

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

'La Marina Sta Morena’, el ‘hit’ del duo de Valls Figa Flawas, ha estat la cançó en català més tocada a la ràdio durant l’any 2024, segons es desprèn del llistat facilitat per l’Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics (Apecat). ‘Els teus ulls’, d’Alfred García; ‘Que Chevere’, de Mama Dousha; ‘Actitud’, de Buhos, Fraktal i Mon DJ, i ‘Covards’, de ‘La Fúmiga i The Tyets’, completen el top cinc de la llista. Les mateixes cinc posicions que ocupa una segona llista de l’Apecat, la que marca les produccions catalanes més radiades. Tant en la primera com en la segona llista, Figa Flawas apareix al sisè lloc amb ‘Solucions i no problemes’.

La primera divergència entre ambdós rànquings apareix al setè lloc. En el cas de les cançons en català més radiades l’ocupa ‘Ara’, de Nil Moliner, seguida de ‘Rikiti’, de Mama Dousha, de ‘Passen coses’, de Suu, i de ‘Vull estar amb tu’, dels Catarres.

En canvi, en el llistat de produccions en català que més han sonat a la ràdio el setè lloc és per a ‘Rikiti’, de Mama Dousha, seguida de ‘Passen coses’, de Suu, de ‘Vull estar amb tu’, dels Catarres, i de ‘Dins del meu cap’, de Miki Núñez.