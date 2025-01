Ni 20 minuts ni una hora: aquest és el temps que has de caminar per cremar greix abdominal

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Si vols desfer-te del greix abdominal, caminar és un dels exercicis més simples i efectius que pots afegir al teu pla. És de baix impacte, accessible per a tots els nivells de condició física i no requereix equipament sofisticat. A més, les investigacions demostren que caminar regularment pot ajudar a reduir el greix visceral, aquest greix permanentment emmagatzemat al voltant de l’abdomen.

Però, quant temps han de durar les teues caminades per veure resultats notables? La resposta depèn de la intensitat, la constància i els hàbits generals de vida. Ja sigui fent un tomb o caminant enèrgicament amb un propòsit, la clau està en trobar la durada i l’enfocament adequats per maximitzar la pèrdua de greix.

Quant temps ha de durar una caminada per cremar greix abdominal?

La constància és clau per cremar greix, però també ho és la durada. Una bona regla general és caminar de 30 a 60 minuts al dia, de cinc a sis dies a la setmana. Això compleix els criteris recomanats, que suggereixen que de 150 a 300 minuts de cardiomoderat per setmana són efectius per a la pèrdua de greix. Per a principiants, comença amb caminades més curtes, de 20 a 30 minuts, i augmenta gradualment el temps i la intensitat a mesura que millori la teua resistència.

Per què aquest marc de temps? Caminar durant almenys 30 minuts accedeix a les reserves de greix del teu cos, principalment si mantens un ritme constant que porti la teua freqüència cardíaca a la zona de crema de greix (al voltant del 65-80% de la teua freqüència cardíaca màxima). Les caminades més llargues a un ritme enèrgic augmenten la crema de calories, fent més fàcil crear el dèficit necessari per a la pèrdua de greix.

En última instància, la millor caminada és aquella amb la qual puguis ser constant. Ja sigui que optis per caminades més curtes i d’alta intensitat o sessions més llargues i a un ritme constant, la clau és continuar movent-te i desafiar-te amb el temps.

Les millors rutines de caminada per reduir el greix abdominal

No totes les caminades són iguals. Afegir varietat a la teua rutina la manté interessant i t’ajuda a cremar més calories. Aquí hi ha algunes rutines de caminada per provar:

Intervals de caminada ràpida: Alterna entre 2 minuts de caminada ràpida i 1 minut a un ritme de recuperació més lent. Repeteix durant 20 a 30 minuts. Aquests intervals són fantàstics per a agendes ocupades.

Caminada en pendent: Troba una ruta amb turons o utilitza la inclinació d’una cinta de córrer per involucrar més músculs, inclosos els teus glutis i abdominals.

Caminada amb pes: Utilitzar una armilla amb pes afegeix resistència, augmenta la crema de calories i activa més músculs.

Caminades llargues i constants: Dedica un dia a la setmana a una caminada més lenta i constant que duri 60 minuts o més. Això ajuda a desenvolupar resistència i manté el teu impuls de crema de greix.

Factors que influeixen en la pèrdua de greix abdominal durant les caminades

Si bé caminar és una eina fantàstica per a la pèrdua de greix, la velocitat a què perds greix abdominal depèn de diversos factors:

Constància: Caminar regularment durant setmanes i mesos és essencial per veure canvis significatius.

Intensitat: Un ritme més ràpid o una inclinació cremen més calories i acceleren la pèrdua de greix.

Dieta: L’exercici per si sol és insuficient. Combinar la teua rutina de caminada amb una dieta nutritiva i controlada en calories aconseguirà els millors resultats.

Nivells de son i estrès: Dormir malament i l’estrès crònic poden conduir a nivells més alts de cortisol, que s’han relacionat amb el greix abdominal constant.

Nivell de condició física: Si ets nou a l’exercici, pots veure un progrés inicial més ràpid, mentre que aquells que estan en millor forma podrien necessitar augmentar la intensitat o la durada per continuar veient resultats.

Consells per maximitzar el teu temps a la cinta de córrer per perdre grassa

Vols treure el màxim profit de les teues caminades? Segueix aquests senzills consells:

Sé constant: El millor entrenament és el que fas amb regularitat. Programa les teues caminades com cites i compleix-les.

Escalfa i refreda: Comença amb un escalfament de cinc minuts per preparar el teu cos, i acaba amb un refredament per reduir el dolor muscular i millorar la recuperació.

Barreja les coses: Afegeix intervals, inclinació o resistència per desafiar al teu cos i evitar altiplans.

Monitora el teu progrés: Utilitza un monitor d’activitat física o una aplicació per seguir els teus passos, distància i freqüència cardíaca.

Ajusta la teua dieta: Cap entrenament no pot superar una mala alimentació. Per donar suport als teus objectius de pèrdua de greix, centra’t en aliments integrals, proteïnes magres i moltes verdures.

Caminar és una manera efectiva i accessible de reduir el greix abdominal per a la majoria de les persones. Amb la durada i intensitat adequades, combinades amb una dieta saludable i altres hàbits de vida, pots veure resultats notables amb el temps.