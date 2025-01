Així funciona l’"or verd", l’adob casolà que reviu i fa créixer les plantes

Publicat per segre Redactora del digital Verificat per Creat: Actualitzat:

En els últims anys, les plantes s’han convertit en molt més que simples elements decoratius en una casa. La seua presència no només embelleix l’entorn, sinó que també contribueix a millorar la qualitat de l’aire i reduir l’estrès, atorgant-los un valor addicional com a aliats del benestar físic i emocional. Tanmateix, mantenir-les saludables requereix més que reg ocasional i llum solar; implica comprendre les seues necessitats específiques de nutrients, humitat i poda, a més de tenir en compte que també són éssers vius i poden passar per circumstàncies i malalties que empitjorin la seua salut.

En aquest context, ha emergit una solució pràctica i sostenible per tornar la vitalitat a les plantes més debilitades: l’adob casolà a base de clorofil·la. Aquest mètode natural, considerat com l’"or verd" dels fertilitzants, nodreix profundament les arrels i estimula un creixement vigorós. La clorofil·la, el pigment responsable del color verd de les fulles, juga un paper fonamental en la fotosíntesi i té el potencial de millorar significativament la salut del terra i de les plantes.

Què és la clorofil·la i com funciona en les plantes?

La clorofil·la és un pigment natural present en les plantes, algues i alguns bacteris. Aquest compost és el responsable d’absorbir la llum, principalment a les regions roja i blava de l’espectre visible, i utilitzar aquesta energia per sintetitzar carbohidrats a partir de diòxid de carboni i aigua mitjançant el procés de fotosíntesi. A més de ser vital per a la supervivència de les plantes, la fotosíntesi és crucial per a la vida a la Terra, ja que és la font primària d’oxigen en l’atmosfera.

Quan les plantes presenten un to apagat o perden el seu color verd característic, pot ser un senyal de falta de clorofil·la. En aquest punt, els jardiners han trobat una manera de recuperar-la: utilitzar la clorofil·la com a adob. En proporcionar aquest pigment, es millora la capacitat fotosintètica de les plantes, la qual cosa es tradueix en un creixement més vigorós, més desenvolupament de fulles, tiges i arrels, i una millora general en la seua vitalitat i fins i tot en la seua vida útil.

Beneficis de l’ adob de clorofil·la per a les plantes i el terra

L’adob de clorofil·la no només augmenta la capacitat de les plantes per absorbir la llum solar i convertir-la en energia química, sinó que també aporta magnesi, un nutrient essencial que juga un paper fonamental en la síntesi de clorofil·la. En aplicar aquest adob a la terra, el magnesi s’incorpora de manera més directa, facilitant la nutrició i enfortint l’estructura cel·lular de les plantes. Això en millora el creixement i les ajuda a resistir malalties i estrès ambiental.

A més, la clorofil·la actua com un condicionador del terra, millorant la seua estructura i promovent l’activitat de microorganismes beneficiosos que descompon la matèria orgànica i allibera nutrients essencials per a les plantes. Un terra més saludable i biològicament actiu reté millor la humitat i proporciona un entorn més favorable per a les arrels.

Com es fa l' adob casolà de clorofil·la pas a pas

Preparar adob de clorofil·la a casa és senzill, econòmic i només es tarda uns minuts. Per començar, recull les fulles més verds que trobis al jardí, preferiblement d’arbres que es mantenen verds tot l’any, ja que contenen més clorofil·la i seran més efectives. Segueix aquests passos: