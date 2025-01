Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un recent estudi realitzat per la plataforma de transferències internacionals Remitly ha revelat quines són les professions més desitjades al món, basant-se en les recerques globals realitzades a Google durant l’any 2024. L’informe, que ha analitzat dades de 186 països, mostra una gran diversitat en les preferències laborals, des de feines tradicionals fins ocupacions emergents vinculades a la tecnologia i les xarxes socials.

A Espanya, les recerques s’alineen amb les tendències globals, destacant l’interès per professions com a pilot, advocat i professions sanitàries com a farmacèutic i infermer. A més, s’observa un creixent interès en carreres digitals, com a youtuber i creador de contingut.

El top 5 de les professions més buscades

Segons l’estudi de Remitly, les cinc professions més buscades a Google durant 2024 van ser:

Pilot: amb més de 432.360 recerques globals. Advocat: amb 393.380 recerques, pujant 17 llocs respecte a l’estudi anterior. Policia: amb 272.000 recerques, un augment del 440% en comparació amb fa dos anys. Farmacèutic: amb 272.630 recerques. Infermer: amb 248.720 recerques.

Aquestes professions reflecteixen una barreja d’aspiracions tradicionals, com pilot i advocat, i un creixent interès en carreres relacionades amb la salut i el benestar, com a farmacèutic i infermer.

Feines digitals en auge

Quant a les feines digitals, ser youtuber continua sent un somni per a molts, acumulant 171.840 recerques globals l’últim any. Encara que les recerques han disminuït un 11% en comparació amb 2022, aquesta professió continua liderant a 13 països, incloent Anglaterra, Escòcia, Singapur i Indonèsia.

Altres professions digitals populars inclouen creador de contingut (52.360 recerques), copywriter (49.460 recerques), codificador (48.080 recerques) i mànager de xarxes socials (35.960 recerques). Aquestes xifres reflecteixen el creixent interès en carreres que aprofiten les plataformes digitals i l’economia en línia.

Professions científiques i sanitàries

En l’àmbit científic i sanitari, convertir-se en farmacèutic encapçala la llista amb més de 272.630 recerques globals, sent particularment popular al Japó. Li segueixen fisioterapeuta (244.050 recerques), professor (175.420 recerques), dietista (170.920 recerques) i psicòleg (160.270 recerques).

Aquestes xifres ressalten la importància que se li dona a la salut i el benestar en la societat actual, així com el creixent reconeixement de la salut mental i la necessitat de professionals en aquest camp.

L’atractiu del sector públic

Al sector públic, el lloc d’agent de policia lidera la llista amb 272.730 recerques, seguit de prop per la infermeria amb 248.720 recerques. Altres professions destacades inclouen llevadora (227.010 recerques), metge (192.280 recerques) i bomber (155.120 recerques).

Aquestes dades suggereixen que, malgrat els desafiaments i la pressió associats amb feines al sector públic, moltes persones continuen sentint la vocació de servir les seues comunitats en aquests rols vitals.

Art, cultura i esport

Per a aquells amb inclinacions artístiques, "com ser actor" encapçala la llista amb 199.150 recerques, seguit d’actor de doblatge (115.860 recerques), DJ (109.650 recerques), cantant (97.700 recerques) i actriu (97.700 recerques).

En l’àmbit esportiu, el somni de ser futbolista continua viu, amb 95.950 recerques de "futbolista" i 74.400 per a "soccer player". Entrenador de futbol (64.190 recerques), carreres en fitnes (70.180 recerques) i entrenament personal (41.380 recerques) també generen un interès considerable.

L’estudi de Remitly sobre les professions més buscades a Google el 2024 ofereix una fascinant instantània de les aspiracions laborals a tot el món. Des de rols tradicionals fins carreres emergents en l’àmbit digital i sanitari, l’informe mostra una gran diversitat en els somnis professionals de les persones.

Mentre algunes professions clàssiques com a pilot i advocat mantenen el seu atractiu, s’observa un creixent interès en carreres relacionades amb la salut, el benestar i el món digital. Això reflecteix les canviants necessitats i prioritats de la societat, així com l’impacte de la tecnologia en el panorama laboral.