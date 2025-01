Dones amb càncer de mama en àrees desfavorides tenen una menor supervivència

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

Un estudi liderat per l’Escola Andalusa de Salut Pública (EASP) ha revelat que les dones amb càncer de mama que resideixen en àrees més desfavorides reben una atenció sanitària menys conforme amb les guies de pràctica clínica i, en conseqüència, presenten una menor supervivència. Aquesta investigació ha quantificat per primera vegada les desigualtats socioeconòmiques en l’atenció sanitària de dones amb aquesta malaltia a Espanya.

Els investigadors van analitzar dades poblacionals de sis registres de càncer de població (Castelló, Gipuzkoa, Girona, Granada, Navarra i Tarragona), avaluant diversos aspectes de l’atenció sanitària rebuda per les pacients. Encara que els tractaments principals van ser similars, es van observar diferències en procediments com les biòpsies de gangli sentinella i les reconstruccions mamàries després de mastectomia, sent menys freqüents a les zones més desfavorides.

A més, es va trobar que les dones d’àrees desfavorides tenien una menor probabilitat d’haver estat diagnosticades mitjançant garbellament i presentaven estadis més avançats en el moment del diagnòstic. També es van observar menors oportunitats de rebre certs tractaments en el temps recomanat, com la cirurgia en els 30 dies posteriors al diagnòstic o l’inici del tractament ajudant en les sis setmanes després de la cirurgia.

Mesurant el nivell socioeconòmic i el seu impacte en l’atenció sanitària

Per determinar el nivell socioeconòmic, els investigadors van utilitzar l’índex de privació de l’àrea de residència de cada pacient, que classifica les zones segons factors com el nivell educatiu o la taxa d’atur dels seus residents. Aquest índex permet captar diferències contextuals que afecten l’accés als recursos sanitaris.

Dafina Petrova, investigadora Miguel Servet en l’ibs.GRANADA i primera autora de l’estudi, va destacar la importància d’aquesta investigació, considerant que el càncer de mama és el tipus de càncer més freqüent en les dones d’Espanya i que, malgrat les millores en la supervivència en les últimes dècades, estudis europeus suggerien la possible existència de desigualtats socioeconòmiques en l’atenció sanitària.

María José Sánchez, líder del projecte, va assenyalar que encara que els tractaments principals van ser els mateixos, "l’atenció sanitària que van rebre les pacients d’àrees desfavorides no sempre va garantir la millor qualitat de vida possible". Així mateix, va ressaltar la necessitat d’investigar les causes d’aquestes diferències, que poden ser complexes i multifactorials.

Un enfocament col·laboratiu i multidisciplinari per abordar les desigualtats

Els investigadors van subratllar la importància d’un enfocament col·laboratiu i multidisciplinari per abordar les desigualtats socioeconòmiques en el càncer, tal com es va dur a terme en aquest estudi, on van participar professionals d’epidemiologia, oncologia mèdica i ciències socials. El treball va comptar amb el finançament del Subprograma VICA (Vigilància Epidemiològica del Càncer) de CIBERESP, l’Associació Espanyola contra el Càncer (Projecte estratègic HiReSiC) i l’Institut de Salut Carles III.

Daniel Redondo, investigador postdoctoral en CIBERESP, va explicar que l’ús de l’índex de privació de l’àrea de residència permet captar diferències contextuals que afecten l’accés als recursos sanitaris, la qual cosa resulta fonamental per comprendre i abordar les desigualtats observades en l’atenció sanitària del càncer de mama.

El càncer de mama a Espanya

El càncer de mama és el tipus de càncer més freqüent en les dones d’Espanya, amb una incidència estimada de més de 33.000 casos nous a l’any. Malgrat els avenços en el diagnòstic i tractament, que han contribuït a millorar la supervivència en les últimes dècades, persisteixen desigualtats socioeconòmiques que afecten l’atenció sanitària i els resultats de les pacients.

Aquest estudi pioner a Espanya posa de manifest la necessitat d’implementar polítiques i estratègies que garanteixin una atenció sanitària equitativa i de qualitat per a totes les dones amb càncer de mama, independentment del seu nivell socioeconòmic o lloc de residència. Els resultats obtinguts constitueixen una valuosa eina per orientar futures investigacions i accions encaminades a reduir les desigualtats en salut.