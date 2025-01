Els 10 restaurants millor valorats a Lleida segons The Fork

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La província de Lleida no només és coneguda pels seus impressionants paisatges i el seu ric patrimoni cultural, sinó també per la seua exquisida gastronomia. Segons la plataforma de reserves líder a Europa, The Fork, aquests són els 10 millors restaurants de Lleida, valorats pels mateixos usuaris.

Al primer lloc es troba La Boscana, ubicat a Bellvís, que ha estat guardonat amb una estrella Michelin i compta amb una impressionant puntuació de 9,8 per part dels usuaris. Amb un preu mitjà de 75 euros per persona, aquest restaurant ofereix una experiència culinària d’alt nivell.

En segon lloc, tenim Saroa, situat al carrer Torres de Sanui de Lleida. Amb un preu mitjà de 50 euros, aquest restaurant destaca per la seua cuina mediterrània de qualitat i el seu ambient acollidor.

El tercer lloc l’ocupa el restaurant Carballeira, ubicat a la carretera de Saragossa N-IIa, en el punt quilomètric 457,2 de Lleida. Especialitzat en productes del mar, aquest establiment ofereix una experiència gastronòmica única a un preu mig de 60 euros per persona.

Cuina tradicional i mediterrània entre els favorits

Altres restaurants que destaquen en la llista són Antoni Rubies, situat a Artesa de Lleida, amb la seua cuina tradicional a un preu assequible de 30 euros per persona; i el Parador de Lleida, ubicat al carrer Cavallers, que ofereix una exquisida cuina mediterrània a un preu mitjà de 40 euros.

Lo Nen, a Alcarràs, es posiciona al sisè lloc amb la seua cuina catalana de proximitat i un preu mitjà de 23 euros. Seguit de prop per El Celler del Roser, al carrer Cavallers de Lleida, amb la seua cuina casolana tradicional a 35 euros de mitjana.

Completant la llista, trobem La bodegueta de Sant Martí, al carrer Sant Martí, i La bodegueta, al carrer Alcalde Costa, ambdós amb preus assequibles de 20 euros i especialitats mediterrànies i de vermut i tapes, respectivament. Finalment, La casa italia101, a l'avinguda de les Garrigues, amb la seua deliciosa cuina italiana a tan sols 18 euros de mitjana|mitja.

Els millors restaurants d’Espanya segons The Fork

A nivell estatal, la llista dels 100 millors restaurants d’Espanya elaborada per The Fork per a l’any 2024 està encapçalada per L’Antiquari Gastronòmic a Barcelona, seguit d’El Invernadero de Rodrigo de la Calle a Madrid i Baobab Soul Kitchen & Bar a Alacant.

Altres restaurants destacats en el rànquing nacional inclouen Jara Sushi Omakase a Barcelona, Sánchez - Beat a Toledo, Escola de Cuina Terra d’Escudella a Barcelona, Fonda Espanya by Martín Berasategui a Barcelona, i La Salita de Begoña Rodrigo a València, entre molts d’altres.