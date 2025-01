Lleida encén 13 torres pel patrimoni i els migrants

Publicat per MARC PERELLÓ SÀLVIA Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida celebrarà aquest dissabte la tercera edició de l’Encesa de Torres, Talaies i Talaiots de la Mediterrània, una proposta amb què es vol donar suport a la lluita i els drets dels migrants que s’aventuren a venir per la Mediterrània, i ser un aparador per donar visibilitat al patrimoni històric i cultural de les poblacions en les quals tindran lloc aquestes enceses de pots de fum i bengales a la mateixa hora com símbols reivindicatius, per demanar-ne també la recuperació i el manteniment.

Concretament se sumaran a aquesta iniciativa el Castell del Rei, el Castell de Gardeny i la Torre del Tossal de Moradilla, pertanyents al municipi de Lleida; la torre del Castell de Verdú, a l’Urgell; la torre de Fontdepou (Àger) i la Baronia de Sant Oïsme, a la Noguera; el Castell d’Orrit, al Pallars Jussà; i a la Ribagorça també formaran part de la proposta el Castell d’Areny, el Castell de Muntanyana, Viacamp, Benavarri, Lluçars i Estopanyà.

En el cas de Lleida, la reivindicació consistirà en l’encesa de pots de fum en els diferents espais a partir de les 12.45, una lectura d’un manifest a partir de les 13.00 redactat per Amnistia Internacional i, per acabar, la interpretació d’El viatge a Ítaca de Lluís Llach.

Seguint aquesta estructura, el Tossal de Moradilla comptarà amb la participació del Grup Àgora, que tancarà les activitats al matí i a la tarda. Al Castell del Rei (al Turó de la Seu Vella) la Coral Estel també serà l’encarregada de posar el colofó a la jornada. A la tarda, hi haurà una nova sessió, a part d’en aquests dos punts, també al Castell de Gardeny, amb la segona encesa a les 18.15, però en lloc d’utilitzar-se pots de fum, els assistents podran encendre bengales per ser partícips d’una proposta que insisteix en el seu suport als més desfavorits i a la promoció del patrimoni històric i cultural d’aquests municipis.

A la iniciativa s’han sumat un total de 180 torres i fortificacions en el conjunt de l’Estat espanyol, a part de Catalunya, també a Aragó, València, les illes Balears, Múrcia i Andalusia amb horari unificat.

“Volem recuperar els murs del Tossal de Moradilla”

El Tossal de Moradilla, una torre de comunicació del segle XIX, va patir el mes de novembre passat la caiguda de part dels seus murs i ara mateix conserva els dos que formen part de l’estructura. En aquest sentit, el president del Centre d’Estudis Comarcals Segrià, Carlos Rizos, va parlar coincidint amb l’anunci recent de la Paeria, mitjançant el qual destinarà una partida per als diferents elements patrimonials que depenen del municipi de Lleida. “La nostra reivindicació és la mateixa des de fa cinc anys. Ens queixem de l’estat lamentable en el qual es troba el Tossal de Moradilla, on va caure la paret oriental de la torre. S’havien de buscar mitjans perquè no passés el que ara passa. Volem que es recuperin aquestes parets, perquè la reclamació no és tant de restauració per a aquests espais, sinó que s’hi dediqui un manteniment”, va concloure Rizos.