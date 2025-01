Mas Ramoneda: Vins amb tradició i singulars

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

En un racó del Prepirineu, a tan sols deu quilòmetres d'Artesa de Segre, es troba el celler Mas Ramoneda. Un projecte familiar nascut de la passió pel vi i l'emprenedoria de Ramon Ros, qui va decidir plantar vinya en una finca de secà als anys 90 amb l'objectiu d'obtenir un cultiu més rendible i crear el seu propi vi.

El celler va prendre forma l'any 2010 i, el que va començar com un passatemps, es va convertir en una petita empresa familiar set anys més tard. Ros va fer una inversió en maquinària i recursos humans per tirar endavant el projecte. Però l'any 2020, va considerar que era el moment de passar el relleu a algú més jove i amb la mateixa passió pel vi.

Aquí és on entra en joc Josep Maria París, gendre de Ros i actual gerent del celler. París, tot i tenir una llarga trajectòria en el món de les Relacions Externes i el Protocol, sempre ha estat un apassionat del vi. "El vi sempre m'ha apassionat des de ben jove. En soc consumidor i m'agrada col·leccionar ampolles", comenta París.

Finques parcel·lades i control de la producció

Mas Ramoneda treballa amb raïm propi i en finques parcel·lades, cadascuna de les quals produeix un vi determinat. Segons París, aquest sistema els permet obtenir un major control i precisió en l'evolució de les vinyes. "Podem fer podes diferents, controlar la producció, la maduració i el moment de la collita", explica.

El celler compta amb una mica més de 18 hectàrees de vinya situades entre 450 i 600 metres d'altitud i repartides entre varietats negres (garnatxa negra, monestrell, syrah, cabernet sauvignon, merlot i ull de llebre) i blanques (garnatxa blanca, viognier, malvasia de Sitges). "Estem ubicats en una zona del Prepirineu on podem cultivar bé el raïm, tot i algunes condicions climàtiques adverses com la sequera dels últims anys", afirma París.

Vins singulars i diferents

Entre els vins estrella del celler destaca el Blanc de Boira, un vi blanc elaborat amb raïm negre de la varietat garnatxa negra. "És el que s'anomena un blanc de noirs. Fem servir garnatxa negra 100%, sent els únics que fem aquest tipus de vi a la DO Costers del Segre", explica París amb orgull.

Un altre vi destacat és el Finca de la Perdiu, elaborat amb cabernet sauvignon, merlot i ull de llebre, tres de les quatre varietats autoritzades per la DO en la seva acta fundacional el 1986. "Hem volgut fer un vi com als orígens, però dic que és un Costers 2.0 perquè amb l'alçada de les nostres vinyes, la climatologia i el tipus d'elaboració aconseguim que sigui fresc, amb un toc atlàntic", descriu París.

Tancant la llista de recomanacions hi ha el Vola vola papallona rosat, fet 100% amb monestrell que es caracteritza per la seva frescor i elegància. "Busquem fer coses diferents que permetin gaudir dels nostres vins, utilitzant varietats no habituals i vinificacions singulars", conclou París.

Un equip petit però apassionat

Tot i ser un celler familiar amb un equip humà reduït, a Mas Ramoneda aposten per la innovació i la qualitat. Cada membre de l'equip participa en els diferents àmbits del procés vinícola: vinya, elaboració i comercialització. París destaca la passió i dedicació amb la qual treballen per tirar endavant aquest projecte nascut de l'amor pel vi i el territori.

