Els àpats copiosos i grassos sobrecarreguen al fetge, provocant que aquest òrgan vital esdevingui incapaç de realitzar adequadament les seues funcions de filtrar la sang, metabolitzar els greixos i destruir toxines. Afortunadament, el fetge té la capacitat de regenerar-se si se li proporcionen els nutrients adequats a través d’una dieta saludable i detoxificant. La remolatxa destaca per les seues propietats "hepatoprotectores", és a dir, facilita la renovació de les cèl·lules hepàtiques i repara lesions en aquest òrgan.

Consumir regularment aquest aliment ajuda a purificar i rejovenir el fetge gràcies a dos compostos clau: la betaïna, que assisteix al fetge en el processament dels greixos evitant l’acumulació de dipòsits grassos, i la betalaïna, un pigment amb potents propietats antiinflamatòries i antioxidants. Un estudi publicat a la revista Frontiers in Nutrition confirma l’alt efecte antiinflamatori d’aquest vegetal, capaç de "reduir l’estrès oxidatiu i el dany cel·lular, inhibint així el risc de malalties inflamatòries." A més, la seua riquesa en calci, ferro, magnesi, fòsfor, potassi i vitamines el converteixen en un superaliment amb un perfil nutricional complet.

La remolatxa: un aliat per a la salut hepàtica

Encara que el seu cridaner color roig pot resultar atractiu, el sabor terrós de la remolatxa no sempre és del grat de tots. Tanmateix, aquest humil vegetal és una mina de nutrients indispensables per al bon funcionament del fetge. De fet, la remolatxa supera amb escreix al rave negre, conegut com "la planta del fetge", en termes de palatabilitat i acceptació general.

Segons dades del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació d’Espanya, el 2021 es van produir aproximadament 235.000 tones de remolatxa de taula al país. Aquest vegetal versàtil es pot consumir cru, cuit, en amanides, sopes, sucs o fins i tot en forma de xips deshidratats. La seua incorporació regular en la dieta espanyola pot contribuir significativament a millorar la salut hepàtica de la població.

Beneficis addicionals de la remolatxa

A més dels seus efectes positius al fetge, la remolatxa ofereix altres beneficis per a la salut general. El seu alt contingut en nitrats naturals ajuda a dilatar els vasos sanguinis, millorant la circulació i reduint la pressió arterial. Això converteix a la remolatxa en un aliment valuós per prevenir malalties cardiovasculars.

La remolatxa també és rica en fibra dietètica, que promou una digestió saludable i prevé el restrenyiment. Els seus compostos fitoquímics, com les betacianines, tenen propietats anticancerígenes i poden ajudar a protegir contra certs tipus de càncer, especialment el càncer de còlon.

Incorporant la remolatxa en la dieta

Existeixen múltiples maneres creatives d’incloure la remolatxa en la gastronomia espanyola tradicional i moderna. Algunes idees inclouen: