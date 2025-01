La Llotja de Lleida celebra el seu 15 aniversari amb una jornada atapeïda d’activitats

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Llotja de Lleida s’engalana per festejar amb magnificència el seu 15 aniversari. Aquest dissabte, els amants de la cultura i l’entreteniment tenen una cita ineludible amb una jornada atapeïda de més de 30 propostes i activitats gratuïtes que culminaran amb una gran gala a l’auditori Ricard Viñes de La Llotja.

Des de primera hora del matí, els assistents podran disfrutar d’una variada programació que inclou una exhibició de maquillatge, un taller de dansa contemporània o el teatre "Bunji la petita coala". A partir de les 12:00 h, la música en directe prendrà protagonisme amb l’actuació de Claquera, mentre que els aficionats a les arts escèniques podran delectar-se amb l’obra "Hotel Room", el contacontes "A Gripau i a Gripere" o el sol de dansa "Happy Everything". Diverses escoles de dansa realitzaran una exhibició i l’espectacle de marionetes "Kizzu" promet captivar a grans i petits. A més, tindrà lloc una trobada d’artistes amb Carles Porta, Júlia Cruz, Ares Piqué i Pau Arnal, entre d’altres.

La tarda estarà carregada de propostes igual d’atractives. A partir de les 17:00 h, s’oferirà un micro obert, l’espectacle "Anatomia d’una banyera" amb Iria Llena, lectura de poesia i dansa urbana a càrrec de Down Lleida. Durant tot el dia, els visitants podran recórrer exposicions i degustar en un espai gastronòmic.

Gran gala de clausura amb artistes de renom

Com a fermall d’or a aquesta intensa jornada, a les 20:00 h tindrà lloc una gran gala presentada per Ferran Aixalà i Jordi Huete a l’auditori Ricard Viñes de La Llotja. El programa inclou òpera amb Àngel Òdena, música coral a càrrec de l’Orfeó Lleidatà, un monòleg amb Antoni Tolmos i l’actuació de Lluís Sánchez. Per assistir a aquesta activitat, és necessari realitzar una inscripció prèvia.

Celtas Cortos, convidats especials en la vigília

Com anticipo a la celebració, avui a les 21:00 h, el mític grup Celtas Cortos oferirà un concert a La Llotja. Les entrades tenen un preu de 50 euros i es poden adquirir a través del web teatredelallotja.koobin.com.

La Llotja va ser inaugurada el 2008. Dissenyada pel prestigiós arquitecte holandès Francine Houben, destaca per la seua singular estructura en forma de nau invertida. Amb una superfície de més de 37.000 metres quadrats, allotja un auditori amb capacitat per a 1.000 espectadors, sales d’exposicions, aules de formació i un espai gastronòmic. Durant aquests 15 anys, s’ha consolidat com un referent cultural i de lleure a la capital del Segrià, acollint esdeveniments de primer nivell nacional i internacional.