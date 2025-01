Estudiants de Lleida que van viatjar a Mauthausen: “Si les noves generacions no coneixen la història, estem condemnats a repetir-la”

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Alumnes de Secundària de la Caparrella, Guindàvols, Josep Lladonosa, Manuel de Montsuar, el Col·legi El Carme, l’INS Almenar i l’IE d’Oliana van participar ahir en l’acte De Lleida a Mauthausen, organitzat per Memòria Democràtica de la Paeria amb la col·laboració d’Amical de Mauthausen i el Grup de Treball DEMD del departament d’Educació, per explicar la seua experiència després del viatge que van fer el maig passat al camp de concentració de Mauthausen. És una de les activitats organitzades per commemorar el Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust, que se celebra dilluns. Moments abans, set alumnes van compartir la seua experiència amb SEGRE: Paula Mérida, de l’INS Josep Lladonosa; Blau Vilanova, de l’INS Màrius Torres; Jana Bosch i Stephany Lazar, de l’INS Caparrella; Meritxell Fuentes, de l’INS Guindàvols, Sadrac Makiese, de l’INS Manuel de Montsuar; i Biel Sánchez, de l’INS Almenar.

Els joves van destacar l’“impacte” que els va produir veure en primera persona el que havien patit les víctimes de l’Holocaust i conèixer la història de moltes d’elles a través dels familiars. “Poden explicar-t’ho a classe, però és necessari ser allà per donar-li la importància que té”, van destacar. Tots van compartir els sentiments de tristesa que van percebre al veure les condicions a què van ser sotmeses les víctimes però també de satisfacció per ser transmissors d’aquesta memòria.

Els estudiants van poder compartir vivències amb alumnes d’altres països i familiars de deportats

Així mateix, van remarcar que iniciatives com aquesta són essencials en un context polític en el qual la ultradreta torna a estar en auge al món. “Fa molta por perquè promouen discursos d’odi i està en mans de les noves generacions que el que va passar no es torni a repetir”, van afirmar. Els professors que van acompanyar els estudiants, Jaume Cortada, del Centre de Recursos Pedagògics del Segrià, i Josep Gelonch, de l’INS Josep Lladonosa, van defensar la necessitat de tractar la memòria històrica a les aules com a eina contra els discursos que promouen l’odi, la violència i el racisme, amb una gran repercussió a través de les xarxes. Van voler agrair el suport de les institucions en aquesta iniciativa i van valorar que els alumnes puguin compartir l’experiència amb estudiants i familiars de víctimes d’altres països.