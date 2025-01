Benavent obre els actes de la festa major d'hivern

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Benavent de Segrià va inaugurar ahir els actes de la festa major d’hivern amb propostes per a tots els públics. Al matí va tenir lloc la Processó dels Pans Beneïts, que va partir de l’ajuntament i va acabar a l’església, on es va oficiar la missa major amb la cantata de la coral Clavellina de Torrefarrera per donar pas al repartiment de pans beneïts. Al migdia, l’ajuntament va acollir un ball de sardanes que va acabar amb el comiat de la pubilla, damisel·les, hereu i cabaler. El mateix escenari va acollir el vermut popular. A la tarda, al Casal Cultural es va organitzar un contacontes de Contes esbojarrats amb el Genet Blau. La sala de l’ajuntament va acollir un espectacle amb els humoristes Jordi LP i Sonia Arnela, la màgia de Raúl Black i Ballet Gran Casino. I es va posar el colofó amb la nit jove i DJ.