Celebració al castell de Verdú dels 25 anys de la revista local 'Xercavins'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El castell de Verdú va acollir ahir la celebració dels 25 anys de la revista local Xercavins, un acte que a més va coincidir amb la presentació del número 100 de la publicació amb una portada firmada per la popular il·lustradora Pilarín Bayés. En la presentació van intervenir el director de l’IEI, Andreu Vàzquez, i el de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal, Francesc Fàbregas, que va posar en relleu la vitalitat de la premsa local i comarcal a Catalunya amb 186 revistes adherides a l’entitat. Per a Fàbregas, “la premsa local guanya lectors, té lectors joves i és vital per al manteniment de la llengua catalana”. També van intervenir els responsables de la publicació, Ramon Cardona i Ricard Gilabert, que van destacar el paper de motor cultural de Xercavins més enllà de la publicació. També es va recordar els impulsors del projecte: Ramon Boleda, Josep Maria Castelló i Guiu Sanfeliu, així com a la vintena de col·laboradors que mantenen en l’actualitat.