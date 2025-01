Descobreix les propostes de la Llotja de Lleida per a aquesta temporada

Publicat per segre Redactora del digital Verificat per Creat: Actualitzat:

L’agenda cultural de la Llotja de Lleida per als propers mesos ve carregada d’interessants propostes en els àmbits de la música, el teatre i el cine d’animació. La programació inclou fins juny i inclou una àmplia varietat d’espectacles per a tots els públics.

El febrer arranca amb teatre i música

El mes de febrer començarà amb l’obra de teatre "Love, love, love" a càrrec de la companyia La Brutal el dissabte 8. Una setmana després, el dia 15, tindrà lloc el concert d’Els Pets dins de la seua gira "Cantant les quaranta". I del 20 al 23 se celebrarà la 29a edició d’Animac, la Mostra Internacional de Cine d’Animació de Catalunya.

Març: mes de concerts i òpera

El març arrancarà amb les entrades esgotades per a "El Búnquer Confidencial" el diumenge 2. El divendres 7 es podrà disfrutar del concert "Pioners. Els pares del Pop". El diumenge 9 serà el torn de l’òpera, amb "Nabucco" de Verdi, també amb localitats esgotades. Altres concerts destacats seran els de Depedro el dia 14 i El Consorcio el 15. Quant a teatre, sobresurten "Tirant lo Blanc" el dissabte 22 i "Tots ocells" el 29. El mes es tancarà amb un doble concert d’El Pot Petit el diumenge 30.

L’abril porta més teatre, música clàssica i tributs

A l’abril, l’actriu Emma Vilarasau protagonitzarà l’obra "Un matrimoni de Boston" el divendres 4. L’endemà hi haurà una festa amb "Saturday Night Disco". El diumenge 6 actuarà el prestigiós violinista Ara Malikian. I els amants de The Beatles tenen una cita el 25 amb l’espectacle simfònic "Abbey Road". Com a colofó, el diumenge 27 es representarà el musical audiovisual "Òpera a les venes".

El maig i el juny tanquen la temporada

El maig portarà dos úniques funcions: l’espectacle "Un sogre de lloguer" amb Joan Pera el dissabte 10 i l’òpera "Carmen" de Bizet dimecres 21. Finalment, el juny acollirà el concert de 'retrobament’ de Lax’n’busto el dia 1, encara que les entrades ja estan esgotades.