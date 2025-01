Els 7 països que lideren la producció mundial d’or

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’or, un dels metalls preciosos més cobejats de la Terra, exerceix un paper fonamental en l’economia global. Més enllà de la seua importància financera, l’or és valorat per a la joieria, les reserves monetàries i les aplicacions tecnològiques.

Austràlia lidera el camí

Austràlia encapçala la producció mundial d’or amb una impressionant xifra de 12.000 tones extretes el 2023. Aquest èxit destaca el domini d’Austràlia en el panorama miner global. L’or és un gran negoci aquí, representant-ne més del 50% de les exportacions i agregant un 8% al PIB. Mines importants com Boddington de Newmont, Cadia de Newcrest i Tanami de Newmont juguen un paper clau en mantenir aquest impuls.

Les vastes reserves i les operacions fluides han catapultat Austràlia al cim dels productors mundials. Aquestes mines no només impulsen les economies locals, sinó que també cimentan la posició d’Austràlia com un actor principal a l’escenari mundial.

El joc de l’or de Rússia

Rússia no es queda enrere, amb 11.100 tones produïdes el 2023, mantenint el seu lloc com el principal proveïdor d’Europa des de 2010. El govern rus és un important consumidor intern, comprant gran part de la seua pròpia producció. Tanmateix, les sancions després d’envair Ucraïna han donat alguns obstacles als seus engranatges econòmics.

La mina olimpíada a Sibèria és crucial per a la producció de Rússia, representant el 20% de la producció nacional. Malgrat els obstacles geopolítics, Rússia continua sent un pes pesant al mercat de l’or.

Sud-àfrica: Encara brillant?

El 2023, Sud-àfrica va produir 5.000 tones d’or, mantenint la seua corona com el principal productor de l’Àfrica, encara que ja no lidera nivell mundial. Coneguda històricament pels seus rics dipòsits, Sud-àfrica encara juga un paper vital al continent.

La mina d’East Rand a Boksburg s’erigeix com la mina més gran de Sud-àfrica, amb profunditats de 3.585 metres (això és profund!). Encara que enfronta la competència d’altres nacions africanes, el llegat i les contribucions de Sud-àfrica continuen sent notables.

Els Estats Units es mantenen

Els Estats Units van produir 3.000 tones d’or el 2023, amb augments significatius a Nevada i Colorado. Només el 2021, Nevada va ser responsable d’un impressionant 80% de la producció nord-americana. Àrees com Alaska i els estats occidentals continuen impulsant la producció.

Aquest esforç subratlla un impacte econòmic marcat per 9.000 milions de dòlars en exportacions netes el 2021. L’impuls estratègic dels EUA per augmentar la producció assegura que es mantingui rellevant a nivell mundial.

L’acte d’equilibri ambiental de la Xina

La Xina va igualar les xifres dels Estats Units amb 3.000 tones produïdes el 2023, però va enfrontar obstacles a causa d’estrictes lleis ambientals que van provocar la disminució de les reserves i el tancament de mines. Una vegada el consumidor mundial més gran (ja no), el canvi de la Xina cap a la sostenibilitat està remodelant la forma en què extreu or.

Fins i tot amb aquests desafiaments (i no són petits), la dedicació de la Xina a la mineria ecològica podria establir nous estàndards en la indústria en el futur.

Indonèsia: Més que només or

Indonèsia va contribuir amb 2.600 tones, comptant amb una de les mines més grans del món, la mina Grasberg, a Papua. La mineria juga un paper fonamental més enllà de l’extracció d’or: també impulsa l’economia d’Indonèsia.

Aquesta nació del sud-est asiàtic utilitza hàbilment els seus recursos naturals mentre fa malabars amb les preocupacions ambientals juntament amb els objectius de creixement (un equilibri delicat).

Brasil: Nous desafiaments

El Brasil va produir 2.400 tones, concentrant-se en regions com els estats de l’Amazones i Pará. Amb arrels que es remunten a l’època colonial (els amants de la història prenguin nota!), el Brasil ara enfronta problemes moderns com les activitats mineres il·legals i els impactes ambientals dins de les seues vastes selves tropicals.

S’estan realitzant esforços per abordar aquests problemes i, alhora, apreciar els rics vincles històrics del Brasil amb aquest preciós metall.

El panorama sempre canviant de la producció mundial d’or mostra les contribucions úniques de cada país malgrat els diversos desafiaments, des de les tensions geopolítiques que afecten economies com Rússia fins les regulacions ecològiques que remodelen indústries com la Xina. L’or continua profundament entreteixit tant econòmicament com culturalment a tot el món.