Experts en neurofisiologia i medicina del son espanyols han posat fi a un debat de llarga data sobre els efectes per a la salut de dormir amb mitjons. Mentre alguns argumenten que pot provocar problemes circulatoris i fomentar infeccions, els especialistes destaquen dos beneficis clau: ajuda a regular la temperatura corporal per a un son més reparador i pot contribuir a hidratar els talons esquerdats. Tanmateix, adverteixen que és important triar mitjons de materials adequats i mantenir-los nets.

Beneficis de dormir amb mitjons

Segons explica Inés Picornell Darder, presidenta de la Societat Espanyola de Neurofisiologia Clínica (SENFC), dormir amb mitjons pot ser una excel·lent fórmula per agafar el son, especialment per a les persones fredoliques. "Per aconseguir un descans reparador és necessari mantenir equilibrada la temperatura durant tota la nit. Els mitjons poden evitar aquests canvis tèrmics que afecten a la qualitat i quantitat del son", assenyala l’experta.

Un altre benefici destacat és que dormir amb mitjons de cotó després d’aplicar una crema hidratant pot ajudar a rehidratar els talons esquerdats. El material porós del cotó contribueix a mantenir la hidratació durant la nit sense que la crema s’escampi pels llençols.

Possibles efectes negatius

No obstant, alguns especialistes adverteixen sobre potencials efectes adversos d’aquest hàbit. Argumenten que dormir sense mitjons millora la circulació sanguínia, ja que tenir les extremitats a l’aire lliure provoca que el cos bombi més sang per regular la temperatura. A llarg termini, l’ús nocturn de mitjons podria derivar en problemes de varius o inflamació de peus i turmells.

Així mateix, si s’utilitzen mitjons de materials no porosos, especialment en nits caloroses, existeix el risc que els peus suïn en excés i generin pudor. Un estudi del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Ramón i Cajal també adverteix que dormir amb mitjons bruts pot provocar infeccions i l’aparició de fongs, a causa de l’acumulació de bacteris en el teixit.

Recomanacions dels experts

Davant d’aquest debat, els especialistes recomanen tenir en compte certs factors a l’hora de decidir si dormir o no amb mitjons:

Triar mitjons de materials naturals i transpirables , com el cotó.

, com el cotó. Optar per mitjons folgats que no estrenyin i permetin la circulació.

Mantenir una higiene adequada i canviar els mitjons amb freqüència.

i canviar els mitjons amb freqüència. En cas de sudoració excessiva o temperatures molt altes, és preferible dormir amb els peus descoberts.

En definitiva, si se segueixen aquestes pautes, dormir amb mitjons pot aportar beneficis per al descans i la cura dels peus. Tanmateix, és important estar atent a possibles efectes negatius i adaptar l’hàbit a les circumstàncies individuals.