Un recent informe revela que el consum de pornografia entre els estudiants de Secundària i Batxillerat a Espanya és una pràctica estesa. Segons les dades presentades per la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues (DGPNSD), dos terços dels alumnes de 14 a 18 anys admeten haver vist contingut pornogràfic almenys una vegada en la seua vida, mentre que el 44,5% ho ha fet l’últim mes.

L’estudi, basat en les respostes de les enquestes Edades 2024 i Estudes 2023, mostra que el percentatge de consum freqüent augmenta a mesura que s’atansa la majoria d’edat, passant del 37,1% als 14 anys al 49,8% als 18. A més, s’observen diferències significatives per sexes, especialment en l’ús l’últim mes, on el 68,4% dels nois afirma haver consumit porno davant el 19,3% de les noies.

Joan Ramón Villalbí, delegat del govern per al Pla Nacional sobre Drogues, ha assenyalat que es tracta d’"una pràctica solitària" i que el dispositiu principal utilitzat és el telèfon mòbil, fet servir pel 92,4% dels joves, davant el 36,6% que utilitza l’ordinador o la tablet.

Riscos i noves pràctiques derivades del consum de pornografia

Malgrat que diferents investigacions apunten que els adolescents són una població de risc per patir els efectes perjudicials del consum de pornografia, l’informe alerta sobre la iniciació a edats molt primerenques i l’augment del consum a causa de l’accessibilitat, assequibilitat i anonimat que brinda internet.

A més, s’adverteix que la normalització de l’ús d’aquest tipus de continguts ha promogut noves pràctiques sexuals entre els adolescents, com el 'sèxting', que implica l’enviament de missatges, imatges o vídeos sexuals explícits a través del mòbil o xarxes socials, o el 'revenge porn', que consisteix en l’intercanvi de contingut sexual com a revenja després d’una ruptura sentimental.

Consum de pornografia en la població general

L’informe també aborda per primera vegada el consum de pornografia en la població general de 15 a 64 anys. Les dades revelen que un 63,8% ha consumit porno alguna vegada en la vida, un 29% ho ha fet en els últims 12 mesos i el 18,2% el mes precedent.

La prevalença més gran en els trams temporals més recents es dona entre els 15 i els 24 anys, però en el d’alguna vegada en la vida les xifres més altes es registren a la franja de 35-44 anys en el cas dels homes (84,5%) i en el de 25-34 anys en el de les dones (53,1%).

Igual com en els adolescents, la pràctica més habitual és el consum en solitari, tant en homes com en dones. Tanmateix, més de la meitat de les dones (52,7%) assegura que no consumeix porno, davant el 19,7% dels homes.