Hisenda condonarà els deutes als contribuents que no superin aquestes quantitats

L’Agència Tributària ha anunciat que perdonarà automàticament els deutes inferiors a 3€ contrets pels contribuents espanyols. A més, aquells que compleixin els requisits establerts en la Llei de Segona Oportunitat podran veure condonats els seus deutes de fins 10.000€. Aquestes mesures busquen alleujar la càrrega financera dels ciutadans i donar-los una nova oportunitat per regularitzar la seua situació fiscal.

Segons la Resolució del 10 de novembre de 2022, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat, els deutes menors a 3€ amb data anterior a l’1 de juny de 2022 seran perdonats automàticament. L’Agència Tributària ha determinat que el cost administratiu per recaptar aquestes petites quantitats supera el benefici obtingut, per la qual cosa ha optat per aquesta mesura de condonació.

Tanmateix, aquells contribuents amb deutes superiors a 4€ hauran d’abonar-les en temps i forma, altrament, s’enfrontaran a interessos de demora i possibles sancions per part de l’Agència Tributària.

Llei de Segona Oportunitat: una sortida per a deutes de fins 10.000 €

La Llei de Segona Oportunitat, regulada en la Llei 25/2015, ofereix la possibilitat de perdonar deutes de fins 10.000€ amb les administracions públiques. Aquesta normativa, introduïda el 2022, busca ajudar aquelles persones que es troben en una situació financera complicada i no poden fer front a les seues obligacions de pagament.

Per acollir-se als beneficis d’aquesta llei, els contribuents han de complir una sèrie de requisits, entre els quals s’inclouen:

Ser resident legal a Espanya.

Tenir almenys dos deutes amb diferents creditors.

No comptar amb capacitat econòmica suficient per cobrir els deutes.

No haver estat condemnat per delictes de tipus socioeconòmic.

Abans de la modificació de 2022, no hi havia un límit en la quantitat de deute públic que podia ser condonada. Tanmateix, ara s’ha establert un límit de 10.000€ per cada administració.

Beneficis de la condonació de deutes

La condonació de deutes no només suposa un alleujament financer per als contribuents, sinó que també els brinda l’oportunitat d’accedir a préstecs i prestacions de l’administració que abans els estaven vedats a causa de la seua situació de morositat. Això els permet millorar la seua situació econòmica i començar de nou amb un historial creditici net.

A més, la Llei de Segona Oportunitat paralitza altres perjudicis derivats de contreure un deute, com la inscripció en la llista de morosos o l’embargament de béns i comptes bancaris.

Com puc saber si soc elegible per a la condonació de deutes?

Si tens dubtes sobre si compleixes els requisits per beneficiar-te de la condonació de deutes, ja sigui per tenir un deute inferior a 3€ o per acollir-te a la Llei de Segona Oportunitat, el millor és que et posis en contacte amb l’Agència Tributària o amb un assessor fiscal especialitzat. Ells podran analitzar el teu cas particular i brindar-te la informació i orientació necessàries per regularitzar la teua situació fiscal.