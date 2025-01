La previsió sobre el càncer a Espanya: els casos pujaran aquest any un 3,29%

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Espanya diagnosticarà 296.103 nous casos de càncer el 2025, la qual cosa suposa un increment del 3,29% en comparació amb les xifres de 2024, segons les estimacions revelades per la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM). L’informe "Les xifres del càncer a Espanya 2025", elaborat en col·laboració amb la Xarxa Espanyola de Registres de Càncer (Redecan), indica que els càncers de còlon i recte seran els més freqüents, seguits pels de mama i pulmó. A més, es projecta que per a l’any 2050 se superarà la barrera dels 350.000 nous diagnòstics anuals al país.

Malgrat aquest augment en la incidència, l’estudi destaca que la mortalitat per càncer està experimentant un "fort descens" a Espanya, amb variacions segons el sexe i el tipus de tumor. Així mateix, es preveu que la supervivència continuarà la seua tendència a l’alça, després d’haver-se duplicat en les últimes quatre dècades. Aquestes dades reflecteixen els avenços en detecció precoç, diagnòstic i tractament que s’han aconseguit en la lluita contra aquesta malaltia.

De l’envelliment a una detecció precoç més gran , les causes

Alguns factors que expliquen aquest augment respecte a l’any passat són "obvis", com el creixement de la població i de l’envelliment de la mateixa, ha assenyalat el president de SEOM, César A. Rodríguez.

També influeixen l’increment de la detecció precoç d’alguns tumors i l’exposició a factors de risc com el tabac, l’alcohol, la contaminació, l’obesitat o el sedentarisme -els cinc evitables- expliquen aquest augment.

Els més freqüents continuaran sent els de còlon i recte, amb 44.573 nous casos, seguits del de mama (37.682), pulmó (34.506), pròstata (32.188) i bufeta urinària (22.435). A molta distància, se situaran els limfomes no hodgkinians (10.383), i els càncers de pàncrees (10.338), ronyó (9.774), cavitat oral i faringe (7.446), cos uterí (7.428), estómac (7.136) i fetge (6.800).

Un 5,57 % del total de càncers detectats aquest any apareixerà en menors de 45; un 34,6 % entre els 45 i 64 i un 59,7 % en els de més de 65.

Per sexes, el 57,3 % es donaran en homes i un 43,7 en dones. En ells, els més comuns tornaran a ser el de pròstata (32.188), per davant del de còlon i recte (27.224), pulmó (23.442) i bufeta urinària (18.281) i, en elles, els de mama (37.682) i còlon i recte (17.349), seguits molt de lluny per pulmó (11.064) i cos uterí (7.428).

Es constata així una pujada constant de tumors de mama en dones, de còlon en homes, i dels càncers de pàncrees, ronyó, tiroide -a causa del sobrediagnòstic- i limfomes no hodgkinians en ambdós sexes.

El càncer de pulmó en dones, 2,4 vegades superior a 2006

Però mentre en homes es confirma una clara caiguda de pulmó i bufeta urinària a causa de la reducció del tabaquisme, les dones assoliran aquest 2025 una incidència de càncer de pulmó 2,4 vegades superior que la de 2006, ha puntualitzat el president de Redecan, Jaume Galceran.

Com a conseqüència d’aquest augment progressiu d’incidència, derivat de la introducció tardana de les dones en l’hàbit tabàquic, les morts han crescut un 4,6 % en un any, amb la qual cosa pràcticament s’equiparen a les provocades pel de mama.

Encara que aquest no va ser l’únic, ja que s’espera també un augment de la incidència dels altres tumors relacionats amb el tabac, especialment els de la cavitat oral i faringe.

Dels cinc factors de risc més importants, el tabac és, "amb diferència", el culpable d’un major nombre de càncers, insisteix SEOM; és darrere del 90 % de tumors de pulmó i és un agent causal fonamental d’altres molts com els de cap i coll, bufeta, ronyó, esòfag, pàncrees, estómac i còlon i recte, entre altres.

En aquest sentit, a més dels cigarros convencionals, l’informe mostra preocupació per l’ús de cigarros electrònics i vapeadors, especialment en la població jove.

Cap a la medicina de precisió

El document destaca que la mortalitat per càncer a Espanya "ha experimentat un fort descens" en les últimes dècades a causa de les activitats preventives, les campanyes de diagnòstic precoç, els avenços terapèutics, i, en homes, la disminució de la prevalença del tabaquisme.

Però la caiguda no és uniforme a tots els tumors ni per sexe: el 2023, 115.889 van morir de càncer, sent el més mortal, com tots els anys, el de pulmó, seguit de còlon, pàncrees, mama i pròstata.

Encara que l’informe destaca l’augment de pàncrees derivat de l’increment de la seua incidència, al contrari que el d’estómac, que ha descendit "de forma molt significativa" en les últimes dècades.

Per sexes, el que més homes va matar va ser, "amb diferència", el de pulmó, que va superar al de còlon, pròstata, pàncrees, fetge i de vies biliars, i bufeta i, en dones, el de mama va ser el de més mortalitat, seguit del de pulmó, còlon i pàncrees.

Mentrestant, la supervivència neta a 5 anys del diagnòstic realitzat en el període 2008-2013 a Espanya va ser de 55,3 % en els homes i de 61,7 % en les dones, una diferència imputable "probablement" que determinats tumors són més freqüents en un sexe que en un altre.

Davant del Día Mundial del Càncer que es commemora cada 4 de febrer, la societat científica ha posat el focus en l’heterogeneïtat que engloba la paraula càncer.