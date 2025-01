Setmana Santa 2025: Quan és i quins dies cau a Lleida? Dates i festius

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Si ja has començat a organitzar-te el calendari laboral del 2025 i vols saber quan seran els festius de Setmana Santa has arribat al lloc indicat. La Setmana Santa és un període en què hi ha dos dies festius i, per tant, aquells que treballen de dilluns a divendres podran gaudir de dues jornades lliures sense haver d'anar a la feina.

En aquest article et detallem el calendari de la Setmana Santa 2025, amb les dates clau i els festius perquè puguis planificar-te amb antelació. A més, t'oferim informació addicional sobre altres festivitats rellevants al voltant d'aquestes dates.

Dates clau de la Setmana Santa 2025 a Catalunya

La Setmana Santa del 2025 tindrà lloc entre el divendres 18 d'abril i el dilluns 21 d'abril. Aquestes són les quatre dates més assenyalades:

Divendres 18 d'abril: Divendres Sant (festiu)

Dissabte 19 d'abril

Diumenge 20 d'abril

Dilluns 21 d'abril: Dilluns de Pasqua (festiu)

Cal tenir en compte que el Diumenge de Rams, que marca l'inici de la Setmana Santa, serà el 13 d'abril. D'altra banda, la segona Pasqua o Pasqua Granada, que se celebra 50 dies després del Diumenge de Resurrecció, caurà el 9 de juny.

Un pont de quatre dies per aprofitar al màxim

Gràcies als dos dies festius de la Setmana Santa del 2025, molts catalans podran gaudir d'un pont de quatre dies seguits, entre el divendres 18 d'abril i el dilluns 21 d'abril. Això suposa una excel·lent oportunitat per desconnectar de la rutina, viatjar o passar temps amb la família i els amics.

Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), durant la Setmana Santa del 2022, es van registrar més de 3,5 milions de desplaçaments per motius d'oci i turisme a Catalunya. S'espera que aquesta xifra es mantingui o fins i tot augmenti el 2025, tenint en compte la tendència creixent del turisme interior i la recuperació del sector després de la pandèmia de la COVID-19.