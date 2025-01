Tres dispositius que mai no hauries de desendollar per estalviar energiaUnsplash

Desendollar els aparells elèctrics que no s’estan utilitzant és una pràctica habitual per estalviar energia i reduir la factura de la llum. Segons experts, aquesta mesura pot suposar un estalvi de fins un 10% en el consum elèctric mensual. Tanmateix, hi ha alguns dispositius que no s’han de desconnectar del corrent, ja que podrien patir danys o problemes de funcionament.

Encara que la majoria dels electrodomèstics moderns consumin electricitat fins i tot quan estan apagats, conegut com a "consum fantasma", existeixen excepcions. Segons el portal Futurezone, el tipus d’aparell juga un paper crucial a l’hora de decidir si desendollar-lo o no. Alguns dispositius poden veure’s perjudicats si se’ls talla el subministrament elèctric de forma abrupta.

Impressores d’injecció de tinta

Les impressores d’injecció de tinta consumeixen relativament poca electricitat en comparació amb altres aparells, per la qual cosa no sol ser necessari desendollar-les. A més, fer-ho sense apagar-les correctament des del botó d’encesa pot ser problemàtic. Si s’interromp el corrent de cop, el capçal d’impressió roman en posició de treball en lloc de passar al mode de repòs. En tornar a encendre-la, la impressora realitzarà una neteja exhaustiva del capçal, consumint tinta innecessàriament i augmentant els costos a llarg termini.

Routers WiFi

Mantenir el router WiFi encès de forma contínua garanteix una connexió a Internet estable. Encara que pot ser beneficiós apagar-lo durant la nit, només és recomanable si no hi ha altres dispositius importants connectats a través d’ell. Si el router dona servei a telèfons fixos, contestadors automàtics o aparells de domòtica, és millor no desendollar-lo. Altrament, aquests dispositius podrien deixar de funcionar o presentar problemes després del reinici.

Televisors FEU OLOR

Els televisors moderns, especialment els models FEU OLOR, són sensibles als talls de corrent. Això es deu que els píxels s’actualitzen periòdicament de forma automàtica en segon pla. Desendollar el televisor amb freqüència interromp aquest procés i pot provocar danys o pèrdua de qualitat d’imatge a llarg termini. És aconsellable consultar amb el fabricant si és segur apagar el dispositiu des del botó d’encesa o si es pot desconnectar de la xarxa elèctrica sense riscos.

Quins dispositius sí que convé desendollar?

D’altra banda, hi ha diversos aparells que sí que és recomanable desendollar quan no s’utilitzen per evitar el consum fantasma:

Ordinadors i portàtils : Fins i tot apagats, aquests dispositius continuen consumint electricitat si estan endollats.

: Fins i tot apagats, aquests dispositius continuen consumint electricitat si estan endollats. Consoles de videojocs : Romanen en mode d’espera encara que semblin apagades. Això permet reprendre la partida ràpidament, però té un cost energètic. És millor desendollar-les si no s’utilitzen durant un temps.

: Romanen en mode d’espera encara que semblin apagades. Això permet reprendre la partida ràpidament, però té un cost energètic. És millor desendollar-les si no s’utilitzen durant un temps. Petits electrodomèstics de cuina : Batedores, cafeteres i altres aparells similars consumeixen energia en estar endollades, fins i tot aturades. Si no s’utilitzen diverses vegades al dia, és aconsellable desendollar-los després de cada ús.

: Batedores, cafeteres i altres aparells similars consumeixen energia en estar endollades, fins i tot aturades. Si no s’utilitzen diverses vegades al dia, és aconsellable desendollar-los després de cada ús. Carregadors de mòbil : Encara que el consum individual és sota, si es deixen endollats permanentment la seua despesa s’acumula.

: Encara que el consum individual és sota, si es deixen endollats permanentment la seua despesa s’acumula. Llums i sistemes d’il·luminació: Mentre que els llums antics no consumeixen electricitat apagades, els models moderns amb funcions addicionals com a activació per so poden continuar gastant en espera. Convé comprovar si realment estan apagades o desendollar-les.

Consells per estalviar a la factura elèctrica

Consells per estalviar a la factura elèctrica