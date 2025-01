Celler del Montsec: Vi cooperatiu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Celler del Montsec, situat a l'Alt Urgell, forma part de la Cooperativa d'Artesa de Segre. Els seus socis tenen vinyes situades entre els 350 i els 700 metres d'altitud, amb la influència del Prepirineu. Aquesta ubicació privilegiada permet el cultiu de diverses varietats de raïm, com macabeu, merlot, cabernet, ull de llebre, i en menor mesura, cabernet franc, sauvignon blanc o sirà.

Segons Jaume Gaspà, director comercial del celler, l'edat mitjana de la vinya és de 23 anys, fet que confereix als vins un caràcter més lligat al terroir que a la varietat. "És el terroir que en diuen els francesos", afirma Gaspà, qui recorda amb nostàlgia els berenars de la seva infantesa amb pa, vi, sucre i xocolata, que van despertar la seva passió pel món vinícola.

La diversitat de cultius permet al celler ser creatiu en un món on els sabors tendeixen a estandarditzar-se. "Això és el que realment ens motiva, fugir d'aquesta tendència sent prou creatius per fer exactament el contrari", indica Gaspà. Els vins del Celler del Montsec busquen explorar i donar vida a idees que connecten amb el territori i la identitat de la zona.

Vins singulars i premiats

Entre els vins destacats del celler, es troba l'Astronòmic, un monovarietal de cabernet franc reconegut en els premis Vinari 2023. El Mirapallars, amb un estil més clàssic Bordeaux però amb la personalitat del Montsec, pren el nom d'un dels pics més alts de la serralada, visible des de pràcticament totes les vinyes.

La gamma Garbuix, formada per vins rosats amb tap de vidre, busca recuperar la tradició de barrejar raïm blanc i negre. D'altra banda, la gamma de petites produccions La Montsec ofereix una selecció de vins que sorprenen per la seva singularitat.

Cooperació i projectes especials

El Celler del Montsec també elabora un vi cooperatiu amb els socis del Monestir de Bellpuig de les Avellanes, l'ajuntament d'Artà i Licors Moyà. Aquesta cooperació reflecteix l'esperit col·laboratiu del celler i la seva implicació amb el territori.

La Cooperativa d'Artesa va ser fundada el 1958 per un grup de viticultors amb el propòsit d'impulsar el Celler del Montsec. Juntament amb Raimat, és soci cofundador de la DO Costers del Segre. Actualment, el celler compta amb un equip humà petit i actiu format per l'enòleg Jordi París, el cellerer Xavi Serra, l'encarregada d'operacions especials Beth Lapeña i el sommelier i director comercial Jaume Gaspà.

Mirada cap al futur

El projecte vinícola del Celler del Montsec té la mirada posada en l'any 2030, quan es preveu estrenar un nou celler amb una aposta clara cap a l'enoturisme. Aquest camí es fa pas a pas, però comença a prendre forma gràcies a la dedicació i l'esforç de l'equip humà que hi ha darrere.

La característica principal del celler és el seu format cooperatiu, on els socis tenen el seu propi raïm i vinyes que es treballen de manera sostenible. La fermentació es realitza amb els mateixos llevats de la vinya, la clarificació amb proteïna d'origen vegetal i la maduració amb diferents classes de botes.

Un celler amb identitat pròpia

El Celler del Montsec és un clar exemple de com la cooperació i la passió pel vi poden donar lloc a productes singulars i de qualitat. Amb una ubicació privilegiada, una filosofia centrada en la creativitat i el respecte pel territori, i un equip humà compromès, aquest celler de l'Alt Urgell s'ha convertit en un referent en el món del vi català.

La seva aposta per la diversitat de cultius, els projectes especials i la mirada cap al futur fan del Celler del Montsec un projecte vinícola amb una identitat pròpia i un gran potencial. Sens dubte, un celler a tenir en compte per tots els amants del bon vi i els paisatges increïbles de Catalunya.