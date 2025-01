Classe magistral solidària de l'enòleg Tomàs Cusiné

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’enòleg Tomàs Cusiné oferirà una classe magistral solidària amb els damnificats per la dana al País Valencià el pròxim 21 de març al Castell del Remei. La iniciativa estava prevista l’octubre passat però es va suspendre per un problema de salut. La Fundació Castell del Remei reactiva la proposta tenint en compte que la població de Picanya, on anirà destinada la recaptació íntegra de l’activitat, encara necessita ajuda.

En la sessió magistral, el president dels cellers Castell del Remei, Tomàs Cusiné, Cérvoles Celler i Cara Nord oferirà la degustació d’una selecció de 12 vins d’alta gamma en tres sèries corresponents a caldos blancs, vins negres varietals i negres estructurats, dels quals explicarà les característiques úniques i suggerirà maridatges gastronòmics.

La proposta, que compta amb la col·laboració de SEGRE, PlusFresc i Euroselecció Wine Tools, inclourà un refrigeri final, el regal d’un decantador i un val descompte del 10% en la compra de vi, cava i vermut a l’enoteca el dia de la sessió. Les inscripcions es poden tramitar al web de la Fundació Castell del Remei (https://fundaciocastelldelremei.org) fins al 16 de març.

Selecció de vestits de paper, exposicions i maridatges