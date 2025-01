Quantes hores hem de dormir segons la nostra edat?

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Adormir les hores adequades és fonamental per mantenir una bona salut i benestar en totes les edats. Tanmateix, la quantitat ideal de son varia segons l’etapa de la vida en la qual ens trobem.

Segons l’Estudi Nacional del Son realitzat per la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), els nounats de 0 a 3 mesos necessiten entre 14 i 17 hores de son al dia, incloent migdiades. A mesura que creixen, els nadons de 4 a 11 mesos requereixen de 12 a 15 hores diàries. Quan arriben a l’etapa de nens d’1 a 2 anys, la recomanació és d’11 a 14 hores.

Per als nens en edat preescolar de 3 a 5 anys, els especialistes suggereixen entre 10 i 13 hores de son. Durant l’etapa escolar de 6 a 13 anys, es recomana de 9 a 11 hores per nit. Els adolescents de 14 a 17 anys han d’apuntar a dormir de 8 a 10 hores.

En el cas dels adults joves de 18 a 25 anys i els adults de 26 a 64 anys, el rang ideal és de 7 a 9 hores per nit. Per als adults majors de 65 anys d’ara endavant, se suggereix entre 7 i 8 hores de son.

Importància d’una bona higiene del son

A més de la quantitat d’hores, els experts destaquen la importància de mantenir una higiene del son adequada. Això implica establir una rutina regular, evitant estímuls com pantalles abans de dormir i creant un ambient propici per al descans.

"Dormir prou i de manera constant és clau per al bon funcionament de l’organisme", afirma el Dr. Javier Puertas, coordinador del Grup d’Estudi de Trastorns de la Vigília i Son de la SEN. "Quan no es compleixen les hores recomanades, poden sorgir problemes de salut i un deteriorament en la qualitat de vida".

Conseqüències de la falta de son

No adormir les hores necessàries pot portar diverses conseqüències negatives. A curt termini, pot generar fatiga, irritabilitat, dificultats de concentració i una disminució en el rendiment cognitiu. A llarg termini, la falta crònica de son s’ha associat amb un risc més gran d’obesitat, diabetis tipus 2, malalties cardiovasculars i trastorns de l’estat d’ànim.

"És crucial prioritzar el son i assegurar-nos de dormir prou segons la nostra edat", assenyala la Dra. María Merino, especialista en medicina del son. "Si persistentment tenim dificultats per agafar el son o ens sentim cansats durant el dia malgrat dormir les hores recomanades, és important consultar amb un professional de la salut".

En resum, la quantitat ideal de son varia segons l’edat, des de les 14-17 hores en nounats fins les 7-8 hores en adults grans. Mantenir una bona higiene del son i complir amb les hores recomanades és essencial per a la salut i el benestar. La falta crònica de son pot tenir conseqüències negatives tant a curt com a llarg termini.

En el context espanyol, estudis recents han mostrat que una part significativa de la població no dorm prou. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), aproximadament el 35% dels espanyols afirma dormir menys de 7 hores per nit, la qual cosa es considera insuficient per a la majoria dels adults.