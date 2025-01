Robatoris: compte si trobeu un paper blanc a la vostra bústia

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una nova i aparentment inofensiva estratègia ha emergit al món dels robatoris a habitatges, posant en alerta als ciutadans a Espanya i a tot Europa. Encara que el seu mecanisme és simple, les seues implicacions per a la seguretat de la casa poden ser greus, per la qual cosa és fonamental donar a conèixer aquest mètode i prevenir les seues possibles conseqüències.

Com funciona el truc del paper en blanc?

Els lladres han trobat una manera molt senzilla de verificar si hi ha algú a casa. Col·loquen un full en blanc a la bústia de les cases, amb una part sobresortint prou com perquè els transeünts puguin veure-la. Si després d’un temps el paper segueix allà, pot indicar que els residents són absents, la qual cosa converteix l’habitatge en un blanc fàcil per al robatori.

Encara que sembla inofensiu, per als delinqüents és vital saber si hi ha algú o no a casa. Així, si el full es queda al mateix lloc, assumeixen que no es recull el correu i que potser la casa està buida.

En altres casos, les estratègies que solen seguir són deixar marques gairebé imperceptibles com trossos de plàstic o fils de goma d’enganxar, que es col·loquen als marcs de la porta de l’habitatge que tenen intenció d’atracar. Si uns dies després veuen que el testimoni és al mateix lloc i no ha caigut, sabran que la casa en aquell moment està deshabitada i podrien provar d’accedir-hi.

Davant d’aquests fets, la policia recomana vigilar si es troben senyals d’aquest tipus a les bústies o en les dels veïns. Davant de la situació, ofereixen aquests consells: