Vols visitar gratis l'interior de la Sagrada Família? Així pots aconseguir entrades

La Sagrada Família de Barcelona obrirà les portes de manera gratuïta els pròxims 8 i 9 de febrer en el marc de les festes de Santa Eulàlia 2025. En total, es posaran a disposició 8.500 entrades que es repartiran a través d’un sorteig obert a tothom.

Les visites es podran fer en aquests horaris:

Dissabte 8 de febrer: de 15 h a 18.30 h

Diumenge 9 de febrer: de 15 h a 19 h

Els afortunats podran accedir a l'interior del temple, el museu i les escoles històriques, un espai que antigament servia per formar els obrers de la Sagrada Família i altres nens del barri. A més, aquest any com a novetat, es podrà visitar la nova sala dedicada a Antoni Gaudí, amb fotografies, maquetes i materials inèdits sobre l’arquitecte.

Com aconseguir una entrada?

Totes les persones interessades poden inscriure’s al sorteig a través del web de la Sagrada Família (sagradafamilia.org) fins al diumenge 2 de febrer a les 21 h. El resultat del sorteig es donarà a conèixer el dilluns 3 de febrer.

Aquesta iniciativa, que arriba ja a la seva quarta edició, permet als ciutadans gaudir d’una visita gratuïta a un dels monuments més emblemàtics de Barcelona.