Per què alguns nens no volen anar a l'escola?

Contràriament al que es podria pensar, els nens, almenys en els primers anys, no odien gens l'escola. De fet, moltes vegades aprendre coses noves i estar amb els companys és una de les activitats preferides pels més petits, els quals són per naturalesa afamats d'experiències i relacions totes per descobrir.

Quan un nen comença a dir que no vol anar a l'escola i mostra descontentament amb la idea d'entrar a classe, és per això molt important que els pares es preguntin quines són les causes d'una actitud semblant. Sovint es tracta d'un motiu passatger, lligat a circumstàncies particulars que generen ansietat i intolerància en el nen. Tanmateix, de vegades les raons amaguen un malestar més profund, que s'ha d'afrontar amb delicadesa i determinació.

La diferència entre reticència i rebuig escolar

Pel que fa a això, un equip d'investigadors australians especialitzats en pedagogia i ciències de l'educació ha analitzat recentment en un article publicat a The Conversation, la diferència entre dos fenòmens que, tot i que similars, estan ben diferenciats: la reticència escolar i el rebuig a l'escola.

Segons els autors Rachele Leslie, Annette Bromdal, Cris Townley i Glenys Oberg, és fonamental que mares i pares no facin confusió entre aquestes dues situacions, ja que reconèixer correctament la naturalesa del problema permet intervenir oportunament amb el tipus de suport adequat.

La reticència escolar es produeix quan un nen, tot i que no rebutja categòricament l'escola, manifesta una resistència temporal i lligada a factors específics. En aquests casos, el rebuig no és radical, sinó més aviat una expressió de malestar que pot ser causada per esdeveniments particulars, com un interrogatori imminent, un conflicte amb un company de classe o activitats escolars indesitjades com una excursió llunyana o una lliçó de natació.

D'altra banda, quan el nen s'obstina a no voler assistir a les classes i viu amb ansietat tot el que té a veure amb el món de l'escola, llavors els pares han de començar a considerar l'existència d'una condició molt més greu. Quan es produeix un rebuig escolar, el nen no pot superar l'estrès que l'escola li provoca, fins al punt de considerar-la un entorn amenaçador i insuportable.

Senyals d'advertència i efectes a llarg termini

Els signes d'aquest rebuig escolar són fàcilment recognoscibles. Un nen que es queixa sovint de problemes físics un cop entra a l'aula (mal de panxa, mal de cap, etc.), té dificultat per vestir-se per preparar-se per al dia o esclata a plorar amb la idea de trobar-se amb professors i companys, és molt probablement un nen que està passant per una fase d'arrelat malestar emocional i psicològic.

Aquests senyals, subratllen els experts, solen estar associats a trastorns d'ansietat que porten els petits a evitar inconscientment l'escola com a mecanisme de defensa, i no s'han d'ignorar mai, ja que un rebuig perllongat pot tenir efectes duradors en el desenvolupament del nen, no només en termes de notes i aprenentatge d'habilitats, sinó també a nivell social i psicològic.

Estratègies per ajudar els nens amb rebuig escolar

Per gestionar els casos més complicats, els autors de l'article suggereixen als pares que adoptin des del principi un enfocament basat en l'empatia i no en la confrontació. Castigar el petit per les seves dificultats només pot empitjorar les coses i alimentar les inseguretats.

És molt millor escoltar el vostre fill sense jutjar-lo, intentant comprendre les seves dificultats i responent a les seves necessitats amb paciència. La intervenció precoç és fonamental, i el suport psicològic per part d'un professional pot ajudar a identificar les causes profundes del malestar, com ansietat o traumes no elaborats. Paral·lelament, és bo coordinar-se amb l'escola per trobar possibles solucions inclusives, com l'adopció d'eines didàctiques compensatòries o, en casos extrems, el canvi de classe o institut, per ajudar el nen a sentir-se més còmode a l'entorn escolar.

Al cap i a la fi, cada nen és únic i necessita un enfocament personalitzat que tingui en compte les seves característiques individuals, les seves necessitats emocionals i les seves dificultats. Només així els pares poden afrontar amb èxit aquests problemes, donant suport als seus fills per superar el malestar escolar i recuperar la serenitat.

En resum, els pares han de ser conscients de la diferència entre la reticència escolar temporal i el rebuig escolar més profund. Mentre que la reticència sol ser passatgera i es pot gestionar amb empatia i rutines previsibles, el rebuig escolar requereix una intervenció més intensiva, potencialment amb suport professional. Els signes d'advertència del rebuig escolar inclouen queixes físiques persistents, dificultats per preparar-se per a l'escola i angoixa emocional. Si no s'aborda, el rebuig escolar pot tenir conseqüències a llarg termini per al desenvolupament acadèmic, social i psicològic dels nens. L'enfocament òptim implica empatia, col·laboració amb l'escola i solucions personalitzades.

