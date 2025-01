Salut posa en marxa la segona edició del Programa 'Prescriu-te el català' adreçat a professionals sanitaris

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament de Salut posa en marxa la segona edició del programa "Prescriu-te el català", una iniciativa impulsada pel Govern amb l'objectiu de millorar les competències lingüístiques dels professionals de la salut. En aquesta nova convocatòria, s'amplia l'oferta formativa amb la incorporació del nivell A2, a més dels ja existents (B1, B2 i C1), per tal de cobrir totes les necessitats del col·lectiu sanitari en matèria de llengua catalana.

A més de l'ampliació dels nivells, també s'han modificat el format de les sessions síncrones virtuals. Enguany, les classes seran de mitja hora en lloc d'una hora, però amb només 5 alumnes per grup. D'aquesta manera, es pretén reforçar l'oralitat i la participació activa dels professionals en les sessions formatives. La inscripció als nous cursos s'obrirà el proper 17 de febrer i s'oferiran gairebé un miler de places, que suposaran una nova oportunitat per a tots aquells sanitaris que vulguin millorar el seu nivell de català.

La primera edició del programa, que va finalitzar el passat mes de novembre, va comptar amb 2.700 places inicials que es van veure àmpliament superades per una demanda de més de 3.930 inscrits. En total, es van oferir 191 cursos amb la participació de 42 docents i 6 coordinadores-docents, a més d'un equip reforçat amb 6 docents addicionals durant el període estival.

Entre els professionals sanitaris que van participar en la primera edició del programa, el 72% van ser dones i les franges d'edat més representades van ser les de 31 a 40 anys (34%) i de 41 a 50 anys (30%). Per col·lectius, els facultatius de centres hospitalaris van constituir el 35% dels inscrits, seguits d'infermeres i infermers amb un 21%, tècnics auxiliars en cures d'infermeria (TCAI) amb un 15%, i altres professionals sanitaris que van suposar el 29% restant.

Del total de participants, 1.352 van completar amb èxit els cursos, obtenint els certificats necessaris per presentar-se a les proves oficials de llengua catalana. Aquestes proves s'estan duent a terme durant el mes de gener i principis de febrer a Barcelona, Girona, Lleida,Tarragona i Tortosa, organitzades per primer cop pel mateix Departament de Salut.

El programa "Prescriu-te el català" va néixer amb la voluntat de garantir una comunicació efectiva entre els professionals sanitaris i els pacients, així com de promoure l'ús normal del català en l'entorn sanitari. Es tracta d'un aspecte clau per oferir una atenció sanitària de qualitat que garanteixi els drets lingüístics de les persones ateses al sistema públic de salut.

Aquesta iniciativa formativa, impulsada pel Departament de Salut en col·laboració amb els departaments d'Empresa i Treball, Política Lingüística, el Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya (CPNL) i Unió Consorci i Formació, forma part de les actuacions previstes al Pla per garantir el coneixement i l'ús del català en el sistema públic de salut de Catalunya 2024-2026. Un pla que va néixer com a resposta a la necessitat detectada d'ampliar el coneixement i ús de la llengua catalana en un sector essencial com el sanitari.

Amb el programa "Prescriu-te el català" i altres cursos i activitats formatives que s'organitzen al llarg de l'any, com els cursos d'acolliment lingüístic per a residents i professionals sanitaris o els tallers de bones pràctiques lingüístiques, el Departament de Salut referma el seu compromís amb la normalització de l'ús del català al sistema sanitari públic. L'objectiu final és reforçar la qualitat i seguretat assistencials, responent a les necessitats tant dels professionals com de la ciutadania en matèria lingüística.