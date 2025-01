Desenvolupen un test de sang per detectar precoçment 5 tipus de càncer

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

Una empresa emergent barcelonina ha aconseguit un important avenç en la detecció precoç del càncer. Flomics Biotech, fundada per antics investigadors de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha desenvolupat un innovador test de sang capaç de detectar amb gran precisió cinc tipus de càncer: pulmó, pròstata, pàncrees, mama i colorectal.

La tecnologia, presentada recentment en el X Simposi de Biòpsia Líquida celebrat a Santiago de Compostel·la, combina ARN lliure de cèl·lules, seqüenciació de nova generació (NGS) i bioinformàtica impulsada per intel·ligència artificial.

L’estudi, realitzat amb més de 1.000 mostres de sang, ha demostrat una alta eficàcia en la diferenciació entre mostres amb i sense càncer. Els resultats donen un 92% de probabilitats de distingir correctament entre ambdós casos, amb una especificitat del 90%. Però potser la troballa més destacada sigui la capacitat d’aquest test per detectar el càncer en la seua fase inicial (fase I) amb una sensibilitat del 80%. Això reforça el seu potencial com a eina clau en la detecció primerenca de la malaltia, permetent administrar tractaments en el moment en què resulten més efectius.

La detecció es realitza a través de l’anàlisi de l’ARN, que proporciona informació en temps real sobre l’expressió gènica. Gràcies a la integració de tècniques de seqüenciació d’última generació i algoritmes d’intel·ligència artificial, Flomics ha desenvolupat una plataforma capaç d’identificar i analitzar patrons d’ARN associats a la presència de tumors. Aquests prometedors resultats situen la companyia al camí cap als assajos clínics, un pas crucial per aconseguir l’aprovació regulatòria i el posterior llançament comercial del test.

Flomics Biotech: de la investigació a l’emprenedoria

Flomics Biotech és un exemple de transferència tecnològica des de l’àmbit acadèmic a l’empresarial. Fundada per exinvestigadors de la prestigiosa Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, l’empresa emergent ha sabut aplicar els coneixements i tècniques desenvolupats al laboratori per crear una solució innovadora en el camp de l’oncologia. La seua aposta per combinar tecnologies capdavanteres com la seqüenciació de nova generació i la intel·ligència artificial els ha permès desenvolupar una plataforma de descobriment de biomarcadors amb un gran potencial en la detecció precoç del càncer.

Per afrontar la següent fase d’assajos clínics, Flomics ha anunciat el llançament d’una nova ronda de finançament. L’objectiu és accelerar el procés i sumar nous recursos als 4 milions d’euros ja recaptats per la companyia. Sens dubte, aquest impuls financer resultarà clau per portar aquesta prometedora tecnologia des del laboratori fins els pacients, revolucionant les estratègies de detecció i tractament del càncer.

La biòpsia líquida: un enfocament no invasiu en la detecció del càncer

La biòpsia líquida és una tècnica innovadora que permet detectar la presència de càncer a través d’una simple anàlisi de sang. A diferència de les biòpsies tradicionals, que requereixen l’extracció d’una mostra de teixit del tumor, la biòpsia líquida es basa en la identificació de biomarcadors tumorals circulants a la sang del pacient. Aquests biomarcadors poden ser cèl·lules tumorals circulants (CTC), ADN tumoral circulant (ctDNA) o, com en el cas del test desenvolupat per Flomics, ARN lliure de cèl·lules.

Aquesta aproximació no invasiva presenta nombrosos avantatges davant les biòpsies convencionals. D’una banda, evita els riscos i molèsties associats a l’extracció de teixit, com el dolor, les infeccions o les complicacions derivades de la intervenció. A més, permet obtenir informació sobre el tumor de forma ràpida i senzilla, sense necessitat de localitzar i accedir a la massa tumoral. Això resulta especialment rellevant en el cas de tumors de difícil accés o en estadis primerencs, quan encara no són palpables ni visibles en proves d’imatge.

Però potser l’aportació més gran de la biòpsia líquida sigui el seu potencial per detectar el càncer en les seues fases inicials, abans fins i tot que apareguin símptomes. Gràcies a l’altíssima sensibilitat de les tècniques fetes servir, és possible identificar quantitats mínimes de biomarcadors tumorals a la sang, permetent un diagnòstic precoç que pot marcar la diferència en l’evolució i el pronòstic de la malaltia. A més, la biòpsia líquida també resulta de gran utilitat en el monitoratge de la resposta al tractament i en la detecció de recidives, ja que permet realitzar un seguiment estret de la malaltia de forma poc invasiva.

La importància de la detecció precoç en la lluita contra el càncer

El càncer continua sent una de les principals causes de mort a nivell mundial, amb milions de nous casos diagnosticats cada any. Malgrat els avenços en els tractaments oncològics, molts tumors continuen presentant un pronòstic ombrívol, especialment quan es detecten en estadis avançats. Per això, la detecció precoç s’ha convertit en una de les principals estratègies en la lluita contra el càncer.

Detectar el càncer en les seues fases inicials, abans que es produeixi una disseminació a altres òrgans (metàstasi), augmenta significativament les possibilitats de curació. En aquests estadis, el tumor sol estar localitzat i la seua mida és reduïda, la qual cosa permet aplicar tractaments més efectius i menys agressius. A més, la detecció primerenca també millora la qualitat de vida dels pacients, ja que evita l’aparició de símptomes i complicacions associades a estadis més avançats de la malaltia.

Tanmateix, aconseguir una detecció precoç no sempre és senzill. Molts tipus de càncer no presenten símptomes en les seues etapes inicials, o aquests són inespecífics i difícils de distingir d’altres patologies benignes. Per això, resulta fonamental disposar d’eines de garbellament i diagnòstic capaços d’identificar la malaltia de forma primerenca, abans fins i tot que es manifesti clínicament. I és precisament en aquest camp on la biòpsia líquida i tests com el desenvolupat per Flomics Biotech poden suposar un autèntic punt d’inflexió.

En definitiva, el desenvolupament d’un test sanguini capaç de detectar cinc tipus de càncer de forma precoç i amb alta precisió suposa un important avenç en la lluita contra aquesta malaltia. Gràcies a la investigació i la innovació d’empreses emergents com Flomics Biotech, ens atansem cada vegada més a l’objectiu d’aconseguir un diagnòstic primerenc que permeti millorar el pronòstic i la qualitat de vida dels pacients amb càncer. Sens dubte, aquest tipus d’eines jugaran un paper clau en el futur de l’oncologia, obrint la porta a una medicina més personalitzada, predictiva i eficaç.